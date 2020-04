Lesiones relacionadas con accidentes automovilísticos

Por: Nota de Prensa 05:06 AM / 30/04/2020

Según un informe de las estadísticas anuales de accidentes automovilísticos del índice de tráfico mundial, San Diego es conocida como una de las peores ciudades de América del Norte para el tráfico. Según ese informe, San Diego tiene el 13º puesto con el peor tráfico en todo Estados Unidos y el 18º puesto con el peor tráfico en toda América del Norte. San Diego también ocupa el puesto Nº 86 de las 146 principales ciudades del mundo en términos de congestión en las horas pico. Un estudio de 2015 encontró que los viajeros con un trayecto de 30 minutos a lo largo de la red de carreteras de San Diego, que consta con un total de 9.169 millas obtuvieron unas 80 horas de retraso en el tráfico.

California ha reconocido que los accidentes automovilísticos siguen siendo un problema en todo el estado y han tratado desesperadamente de reducir el número de accidentes automovilísticos a través de nuevas leyes, como los fines de semana de "no rechazo". Durante estas semanas o fines de semana, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen órdenes (ejercidas por un juez) en sus teléfonos, dónde en cualquier momento del día y de la noche son autorizados a una extracción de sangre para evaluar los niveles de alcohol. Esto ha ayudado a reducir el número de accidentes automovilísticos debido a la intoxicación. Otra legislación implementada recientemente evita; “los mensajes de texto y la conducción”, lo que también conduce a accidentes graves. Los estudios han determinado que enviar mensajes de texto y conducir es tan peligroso, si no más peligroso, que conducir bajo la influencia d algún narcótico o sustancia.

Todo ese tráfico, por supuesto, influye en la cantidad de accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico ocurren por una variedad de razones, pero cuanto más tiempo pasamos en la carretera, más aumentan las posibilidades de estar involucrado en un accidente de tráfico. Dado que los accidentes automovilísticos son tan frecuentes en el estado de California, es importante contar con un abogado experimentado en accidentes automovilísticos en San Diego para que pueda contactarlos en caso de una emergencia.

ABOGADOS DE SAN DIEGO CON EXPERIENCIA EN ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS

San Diego es una ciudad conocida y querida por su singular contracultura, escena musical y, desafortunadamente, por su alta tasa de accidentes automovilísticos. California, y San Diego en particular, son conocida por su alta tasa de accidentes automovilísticos derivados de carreteras abarrotadas, conductores distraídos y muchas otras circunstancias externas. Si está buscando un abogado de accidentes auto en San Diego, estamos aquí para ayudarlo.

La ciudad de San Diego, California, es la capital del estado de California y la cuarta ciudad más grande de nuestro estado. San Diego, está ubicado como una de las ciudades cuyo crecimiento sigue siendo de los más rápidos en Estados Unidos. Cada año, San Diego recibe a casi 20 millones de turistas, número que supera a los visitantes de Disneylandia, quienes apenas recibieron un total de 16,2 millones de visitantes en 2013, la Torre Eiffel, que tiene alrededor de 7 millones de visitantes al año, y las Cataratas del Niágara, que tiene alrededor de 12 millones de turistas cada año. Contratar a un abogado de lesiones personales experimentado puede ayudarle a recuperarte. Nuestros abogados de accidentes de coche se dedican a ayudar a los lesionados y a sus seres queridos a recuperarse y volver a su rutina diaria.

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS EN CALIFORNIA

California ha mantenido el liderazgo en el número de accidentes de auto en todo el estado. Aunque el estado es el más grande de los Estados Unidos continentales, esto no es un impedimento para la alta tasa de accidentes automovilísticos por tamaño de población. Las estadísticas del Departamento de Transporte de California sobre el número de accidentes automovilísticos fatales, aumentaron a 400 entre 2011 y 2012. Y en 2014, no hubo días sin muertes en las carreteras de California. El número total de víctimas mortales de tráfico debido a accidentes automovilísticos fue de 3.534 en 2014, con 667 provenientes de conductores bajo la influencia. Si contratas un abogado de accidentes de auto, puede revisar los autos de ambos, de ti y del otro conductor.

LOS ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS PUEDEN CONDUCIR A LESIONES, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

Huesos rotos.

Hemorragia interna.

Quemaduras.

Conmociones cerebrales.

Trauma cerebral.

Lesiones de la médula.

Muchas de estas lesiones son duraderas y pueden afectar su vida diaria y su vida laboral. La parte responsable debe rendir cuentas por sus acciones y no debe verse obligado a sufrir las consecuencias de la pérdida de ingresos, facturas médicas y la pérdida de salarios futuros.

CALIFORNIA UN LUGAR PROBLEMÁTICO PARA LOS ACCIDENTES DE COCHE Y LAS MUERTES POR ACCIDENTE DE COCHE

Durante muchos años, nuestro estado ha sido conocido como un punto problemático en lo que se refiere a accidentes de coche. Dado que California es uno de los estados más grandes de EE.UU., parecería que el mero tamaño de la población debería explicar esto, pero no es así.

Si bien algunos choques se relacionaron con múltiples factores, es lo que hace más difícil para las autoridades identificar un patrón claro o determinar una solución inmediata. A continuación se presentan algunos de los factores contribuyentes más comunes relacionados con los choques mortales en 2015:

Exceso de velocidad.

Conducir ebrio.

No detenerse o ceder el paso.

Maniobras inadecuadas.

Conducción distraída.

PODRÍA TENER DERECHO A UNA COMPENSACIÓN

Un accidente de coche puede ser muy costoso para la víctima. Puede quedar con facturas médicas crecientes, pérdida de ingresos, dolor y sufrimiento, daños en el vehículo, y más, sin que sea culpa suya.

Nuestros abogados de San Diego han visto el estrés y la tensión financiera que puede resultar de un accidente automovilístico. Por eso nuestros abogados se dedican a proteger sus derechos y a buscar una compensación en todas las formas en que el accidente de coche le costó como víctima. De hecho, si nuestros abogados de San Diego no hacen una recuperación para usted, no nos deberá un centavo. Esa es nuestra garantía y si no lo logramos, usted no tendrá que pagar.

LO QUE NUESTROS ABOGADOS DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS EN SAN DIEGO PUEDEN HACER POR USTED

Si ha sido víctima de un accidente automovilístico, es probable que se sienta confundido o abrumado por lo que debe hacer a continuación. Afortunadamente, nuestros abogados de accidentes automovilísticos en San Diego están aquí para guiarlo a través de todo el proceso. Nuestros abogados de lesiones automovilísticas investigarán su accidente, negociarán con las compañías de seguros en su nombre y, si es necesario, lucharán por usted en el tribunal. Nos encargaremos de todo el trabajo legal para que pueda concentrarse en lo más importante: su recuperación.

Los abogados de accidentes automovilísticos de San Diego lo defenderán y lucharán por sus mejores intereses. No se enfrente a las compañías de seguros o al proceso legal solo: obtenga a nuestros abogados con experiencia en accidentes automovilísticos a la vuelta de la esquina.

Si usted o un ser querido ha estado involucrado en un accidente de motocicleta, probablemente se pregunta qué hacer después. Contratar a un abogado de lesiones personales experimentado puede ayudarle a recuperarte.

Es más probable que los accidentes que involucran motocicletas causen lesiones graves o la muerte que los accidentes de automóviles de pasajeros. Los entusiastas de las motocicletas conocen el placer de conducir en la autopista, y la mayoría entiende los graves riesgos que suponen de la conducción poco segura de los otros vehículos.

La acción legal correcta puede ayudar a las víctimas de lesiones de motocicleta a cobrar la compensación necesaria para cubrir sus gastos médicos, pérdida de trabajo y/o daños en la calidad de vida de la víctima.