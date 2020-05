Leer novelas es bueno para nuestra salud

Por medio de la lectura nosotros podemos aprender nuevas cosas, es decir, ampliamos nuestros conocimientos, además nos hacemos más cultos, nos volvemos capaces de poner en marcha nuestra imaginación, logramos ampliar mucho más nuestro vocabulario, e incluso solemos hasta mejorar nuestra ortografía

Por: Nota de Prensa 07:09 AM / 12/05/2020

Como es de saber desde pequeños nos han inculcado que leer es bueno, cabe señalar que esto es 100% verdad y no solo lo decimos nosotros, sino que esto está plenamente confirmado con un sinfín de estudios científicos que se han hecho a lo largo de muchos años. No cabe duda alguna que leer es bueno por muchísimas razones, de las cuales les estaremos hablando a lo largo de este post.

Para nadie es un secreto que por medio de la lectura nosotros podemos aprender nuevas cosas, es decir, ampliamos nuestros conocimientos, además nos hacemos más cultos, nos volvemos capaces de poner en marcha nuestra imaginación, logramos ampliar mucho más nuestro vocabulario, e incluso solemos hasta mejorar nuestra ortografía, ejercitamos nuestra memoria, practicamos mucho más nuestra concentración, por medio de la lectura también reducimos el estrés y lo mejor de todo es que nos entregamos por un buen tiempo de forma genial como sana.

Pero es importante señalar desde ya que hay estudios que incluso afirman que leer novelas deja realmente una huella medible y duradera en nuestro cerebro, por ende en los últimos años se ha llegado a comprobar que algunas novelas pueden llegar a aumentar de forma exponencial la conectividad en áreas del cerebro relacionadas plenamente con el lenguaje, pero además este efecto en sí persiste más allá del tiempo que se dedica a la lectura, cosa que es genial para nosotros.

Por ende es que nosotros queremos presentarles a continuación algunas de las ventajas o mejor dicho algunos de los beneficios que nos genera el leer novelas, no esta demás explicar que por suerte para nosotros hoy en día hay un sinnúmero de plataformas en línea donde podemos encontrar novelas online, a una de ellas podemos ingresar por medio de este link https://es.mtlnovel.com/ donde encontraremos algunas novelas muy interesantes para leer a cualquier hora, sin más que acotar les vamos a presentar a continuación algunas de las razones por las cuales es importante leer novela.

Leer novelas nos da la oportunidad de vivir más vidas, no podemos negar el hecho que cuando leemos una novela que nos llama mucho la atención, que realmente nos impresiona y cautiva, tan pronto comenzamos a leerla sentimos que estamos viviendo las mismas experiencias que viven los protagonistas de dicha historia, esto es porque está comprobado científicamente que la lectura de una novela activa de forma rápida nuestra empatía, es decir, la capacidad para ponernos en el lugar del otro, e incluso hasta tal punto que las neuronas relacionadas con dichas sensaciones también se activan positivamente, por ende cuando estamos leyendo una novela podemos pensar en una acción que transcurre en la novela sin ningún inconveniente, así que en este punto las neuronas que se asocian a la acción física imaginada suelen experimentar cambios.

Según algunos estudios que se han realizado en los últimos años han demostrado que el efecto de leer una novela realmente persiste más allá del tiempo dedicado a su lectura, una muestra de ello está en el estudio publicado con el nombre "Short and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity un the Brain", donde podemos ver una gran explicación, sobre como un grupo de personas leyó cada día un determinado número de páginas de una novela y luego estas mismas personas fueron sometidas a un electroencefalograma con el fin de medir sus emociones, después de realizar esta acción como tal pudieron comprobar que una vez acabada la lectura, el efecto perduraba cada vez que se repetían las pruebas, se estima que esto es porque la lectura de una novela dejaba a estos lectores en forma, igual que un entrenamiento físico.