Las salas de bingo online siguen liderando el ranking en la categoría de ocio en internet para adultos

Son muchos los aficionados que cada día disfrutan de este juego desde la comodidad del hogar

Por: Israel Guerra 05:01 AM / 13/11/2020

Las salas de bingo online siguen siendo las preferidas por los usuarios a la hora de jugar en internet a juegos de apuestas y azar. Este popular juego ha traspasado las fronteras físicas para instalarse en el mundo virtual con paso firme y mantenerse en una posición de relevancia. Son muchos los aficionados que cada día disfrutan de este juego desde la comodidad del hogar

La sala de bingo botemania y otras conocidas como tómbola, está viviendo una época dorada gracias al crecimiento constante que se vive en el entorno del ocio virtual para adultos. Este es el sector que cada día suma más adeptos en la red y el bingo uno de los principales juegos para estos usuarios. Un juego de toda la vida, pero que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo a la labor que realizan los profesionales que están detrás de plataformas online como puede ser Botemania.

Botemania se trata de una web que pertenece a la compañía Gamesys Spain PLC, que cuenta en su haber con una gran experiencia y larga trayectoria en los juegos online de bingo y casino. Una empresa totalmente legal que cuenta con licencia para ofrecer más de 150 juegos online en España, entre los que destacan el Bingo online, los Slots, la Ruleta y el Blackjack.

El juego de Bingo en Europa y Latinoamérica

El juego del Bingo nació en Italia durante el Renacimiento, pero no tardó mucho en popularizarse y conquistar otras regiones europeas llegando, posteriormente, a los Estados Unidos. Su larga trayectoria ha demostrado que jugar al bingo es sinónimo de diversión, y por eso se ha adaptado a los nuevos tiempos con su modalidad digital online.

En la actualidad, el bingo online es uno de los juegos más populares en Europa y Latinoamérica, ofreciendo el ambiente característico de las salas físicas tradicionales. Se encuentra disponible prácticamente en todas las plataformas de apuestas online.

Aunque, la oferta de este tipo de sites de juegos online es muy extensa, Botemania ocupa el lugar número uno por ser la que mejor se adapta al modo de juego de los europeos y latinoamericanos.

Ventajas del Bingo online en plataformas como Botemania

No son pocos los usuarios que se preguntarán que tienen el Bingo online para que crezca a un ritmo tan vertiginoso. Los juegos de azar en general, y el Bingo en particular, ofrecen una serie de ventajas que no pasan desapercibidas para los jugadores.

Comodidad

Por un lado, cualquier actividad que se lleva a cabo en internet puede realizarse desde la comodidad del hogar, la oficina o desde donde se desee, sin necesidad de desplazamientos.

Tanto es así que Botemania ofrece una versión para el smartphone, facilitando la posibilidad de jugar desde estos dispositivos con la mejor calidad posible, con una versión responsive que adaptada a la perfección la plataforma al dispositivo. Esta app para el móvil de Botemania completa la libertad y comodidad de poder jugar desde cualquier lugar y en cualquier momento, pues los ciudadanos de hoy día cuentan todos con un smartphone.

24 horas disponible los 365 días del año

Los ciudadanos de hoy día tienen una agenda muy ocupada que no siempre les permite adaptarse a los horarios de los establecimientos físicos. En el caso del Bingo, no hay problema para jugar a cualquier hora y cualquier día, gracias a plataformas de juego online como Botemania, tal y como puede verse en este medio, en el que se detallan las ventajas e inconvenientes de jugar al Bingo online. Una de las principales es que no cierran nunca, permanecen abiertos las 24 horas de los 365 días del año.

Variedad de juegos

La variedad de juegos que ofrece es otra de las principales ventajas que señalan los usuarios de estos sites. Un abanico de oportunidades de juego que, junto a los chats que existen en las webs de bingo online, y los juegos gratis, prometen muchas horas de auténtica diversión.

Por otro lado, y de forma particular, los botes que ofrece Botemania son uno de los principales alicientes. Estos botes pueden ser progresivos o fijos, en función del precio del cartón, una característica más que lo diferencia de otras webs de similares características.

Al igual que hay para todos los gustos, también existen para todos los bolsillos, algunos totalmente gratuitos y otros desde un céntimo el cartón, de manera que se puede pasar un buen rato, jugando y chateando con amigos, sin gastar dinero, o reduciendo al máximo las apuestas.

Facilidad y seguridad en las transacciones económicas

Botemania ofrece a los jugadores diferentes formas para ingresar o retirar dinero que les permita jugar con garantías de seguridad. Se puede hacer mediante tarjeta de débito/crédito, Paypal o Paysafecard. Son todos medios seguros, eliminando de este modo las preocupaciones de los usuarios cuando se llevan a cabo transacciones económicas en la red. Por otro lado, al ser una compañía de juegos totalmente legal, cumple con toda la legislación vigente en cuanto a ciberseguridad en relación a los datos personales y bancarios.

Discreción

Otra de las ventajas de jugar a los juegos de azar en línea es la discreción. Son muchos los jugadores que prefieren reservarse de las miradas ajenas con respecto a su participación en este tipo de juegos, pues buena parte de la sociedad sigue tendiendo a juzgar y censurar ciertos hábitos. En este sentido, debido a que no hay necesidad de acudir a un establecimiento físico, no hay posibilidad de ver a los jugadores entrar o salir, evitando, de este modo, que se conozca su identidad.