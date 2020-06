Lanzan nueva línea de 'curitas' marrones para distintos tonos de piel

Band-Aid donará 100.000 dólares, una cifra que se suma a los 10 millones que Johnson & Johnson se ha comprometido a usar para "luchar contra el racismo y la injusticia" en Estados Unidos durante los próximos tres años.

Por: EFE 08:07 PM / 12/06/2020

La compañía Band-Aid, que depende de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, anunció esta semana el lanzamiento de una nueva línea de tiritas que ya no serán solo de color rosa, sino que incluirá una amplia gama de colores marrones para diferentes tonos de piel.



Band-Aid anunció las nuevas tiritas (conocidas como "curitas" en otros países) en una entrada en la red social Instagram, de la que se hicieron eco este viernes 12-J medios locales.



Este nuevo proyecto coincide con las masivas protestas contra el racismo en EE UU a raíz de la indignación que provocó la muerte el 25 de mayo de George Floyd, asfixiado por un policía blanco.



En su post de Instagram, la empresa mostró cinco tiritas con diferentes tonalidades, desde las rosas hasta otras que concuerdan con el color de piel de latinos y afroamericanos.



"Estamos comprometidos con el lanzamiento de una gama de vendajes en tonos claros, medios y oscuros para tonos de piel marrones y negras que aceptan la belleza de diversas pieles. Nos dedicamos a la inclusión y a proporcionar las mejores soluciones curativas que mejor te representan", dijo Band-Aid en Instagram.



Además, la compañía anunció que hará una donación al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).



En concreto, en declaraciones a la cadena CNN, un portavoz especificó que Band-Aid donará 100.000 dólares, una cifra que se suma a los 10 millones que Johnson & Johnson se ha comprometido a usar para "luchar contra el racismo y la injusticia" en Estados Unidos durante los próximos tres años.



Band-Aid, que comenzó a producir tiritas en la década de los años 50 del siglo pasado, ha recibido numerosas críticas de aquellos que cuestionan por qué el rosa es el tono predeterminado de las tiritas.



Sin embargo, esta no es la primera vez que Band-Aid ha comenzado la producción de tiritas para distintos tonos de piel.



Ya, en 2005, la empresa lanzó una iniciativa similar, pero dejó de fabricarla porque supuestamente el público no estaba interesado y esos vendajes no se vendían.



Varios gigantes empresariales, como Starbucks, Walmart, Facebook, Apple, Microsoft y Bank of America, han declarado en las últimas tres semanas su apoyo al movimiento Black Lives Matter y se han comprometido a hacer cambios en sus practicas empresariales para eliminar el racismo.