La sonda china Chang'e 5 emprende su regreso a la Tierra con muestras lunares

Por: EFE 03:05 PM / 13/12/2020

La sonda china Chang'e 5 emprendió este domingo 13-D su regreso hacia la Tierra con un cargamento de unos dos kilogramos de roca lunar, informó la Administración Nacional del Espacio del país asiático (ANEC).



En un comunicado publicado este domingo en su página web, la ANEC detalló que "el módulo de órbita y el de retorno entraron con éxito en la órbita de traslado de la Luna a la Tierra".



Esto se consiguió debido a que, "a las 09.51 hora de Pekín (01.51 hora GMT) del 13 de diciembre, el módulo de órbita y el de retorno llevaron a cabo la segunda maniobra de traslado Luna-Tierra, y pusieron en funcionamiento cuatro motores 150N a una distancia de unos 230 kilómetros de la Luna durante unos 22 minutos", explicó el texto.



Más adelante, está previsto que los módulos de la Chang'e 5 realicen una corrección de órbita durante su viaje de regreso a la Tierra, y el módulo de retorno terminará por separarse del de órbita, según la fuente.



El pasado fin de semana, el módulo de ascenso desde la Luna y el de regreso se acoplaron con éxito al de órbita, que se había mantenido girando alrededor del satélite mientras el resto de los componentes recogían las muestras lunares.



Desde entonces, se habían mantenido orbitando la Luna a la espera de alcanzar la trayectoria adecuada para iniciar el regreso.



En territorio inexplorado

El pasado 1 de diciembre, la sonda alunizó con éxito en área al norte del Mons Rümker, en el Oceanus Procellarum, en la cara visible de la Luna, una zona no visitada hasta la fecha ni por astronautas ni por misiones espaciales no tripuladas.



Las muestras se recopilaron de dos formas diferentes: en la superficie de la Luna, gracias a un brazo robótico, y bajo tierra, a través de un taladro que perforó dos metros el satélite para obtener muestras variadas que podrían datar de periodos muy anteriores.



El material recogido se almacenó después de un recipiente sellado al vacío para "asegurar que no le afectan las condiciones externas durante el regreso a la Tierra", afirmó entonces la ANEC.



Un programa espacial muy activo



De completarse con éxito, la misión convertiría a China en el tercer país capaz de recolectar muestras lunares después de que anteriormente lo hicieran Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en la década de 1970.



La Chang'e 5 se lanzó el pasado 24 de noviembre mediante un cohete Larga Marcha-5, que ya llevó al espacio con éxito la primera misión china a Marte, la Tianwen-1, el pasado 23 de julio, y cuya llegada al planeta rojo se prevé para el próximo mes de mayo.



Por su parte, el programa Chang'e (bautizado así en honor a una diosa que, según la mitología china, vive en la Luna) comenzó con el lanzamiento de una primera sonda orbital en 2007.



El país asiático realizó su primer alunizaje en 2013 y, en enero de 2019, logró que la sonda Chang'e 4 se posara en su cara oculta -donde todavía permanece-, un hito nunca logrado antes en la historia de la exploración lunar.



El objetivo final del programa es una misión tripulada a la Luna y la construcción de una base científica en el satélite, aunque no se ha fijado la fecha para ello.