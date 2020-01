La saga “Pokémon” sigue batiendo récords y prepara novedades

Pokémon Go, el juego para móviles también ha dado buenas noticias a la compañía: ha facturado 894 millones de dólares durante el pasado 2019, batiendo su propio récord.

Por: EFE 02:33 PM / 27/01/2020

El fenómeno Pokémon, según los últimos datos de la compañía, ha logrado vender en torno 350 millones de copias de sus videojuegos en todo el mundo.

Concretamente, 346 en el pasado mes de diciembre cuando presentaron las cifras, a las que habría que sumar los más 6 millones de copias de la última entrega, “Pokémon: Espada y Escudo” que, naturalmente, han ido en aumento estas navidades.

De hecho, recientemente se ha conocido que la saga de Pikachu y compañía ha batido un nuevo récord con sus últimos títulos. Por ejemplo “Pokémon Espada y Escudo” ha sido número uno en ventas en varios países y ha logrado mantenerse en ese puesto en Japón durante 9 semanas consecutivas, vendiendo allí 3.256.754 de copias.

Además, Pokémon Go, el juego para móviles también ha dado buenas noticias a la compañía: ha facturado 894 millones de dólares durante el pasado 2019, batiendo su propio récord.

El juego de Pokémon Go causó furor entre los fanáticos del popular personaje.



Y, según un informe de SuperData, los ingresos en juegos para este tipo de dispositivos aumentaron un 12% gracias a este título.

Con todos estos detalles, no es de sorprender que desde The Pokémon Company tengan preparadas muchas novedades para hacer de este 2020 el “año de Pokémon”, en el que, tanto las consolas como los “smartphones” o la faceta de cine y televisión, reciban actualizaciones y lanzamientos que mantienen a los fans en vilo.

NOVEDAD HISTÓRICA PARA LA SAGA.

Nintendo informó el día 9 de enero, durante la celebración del Pokémon Direct, que lanzarían este año “Pokémon Mundo Misterioso: equipo de rescate DX”, nueva versión del “spin off” de Gameboy Advance y Nintendo DS, cuya demo ya está disponible de manera gratuita en la tienda online de Nintendo Switch para probarlo antes del lanzamiento, que será el próximo 6 de marzo.

Otro de los anuncios fue que el “Pokémon Home”, la aplicación que permitirá a los jugadores traspasar Pokémon de distintas entregas de las sagas (como “Let’s Go Evee & Pikachu”, “Pokémon Go” o ediciones de Nintendo 3DS a través del antiguo “Banco Pokémon”), llegará en febrero.

Pero, sin lugar a dudas, la que más reacciones desató fue la novedad relativa a “Espada y Escudo”, y es que, por primera vez en la historia de Pokémon, los videojuegos recibirán unas expansiones, que añadirán continuidad a la aventura y material nuevo.

“Nos encantaría que vuestras aventuras pudieran alargarse todo lo posible con más cosas por descubrir”, dijo Shigeru Ohmori, director de “Pokémon Espada y Escudo” en Gamefreak al anunciar la noticia durante el directo.

Así, una de estas expansiones, “La Isla de la Armadura”, se lanzará a finales de junio y la otra, “Las Nieves de la Corona”, en otoño.

Las expansiones añadirán nuevos Pokémon legendarios, y traerán de vuelta a mascotas de anteriores ediciones, además de ofrecer nuevas zonas, personajes, accesorios, y un largo etcétera.

Además, habrá una actualización gratuita para que los jugadores puedan conseguir los nuevos Pokémon, pese a no comprar las expansiones, aunque no tengan acceso al resto del contenido.

Ambas podrán adquirirse de manera conjunta con un Pase Expansión, ya disponible en la tienda online.

Sobre ello, Junichi Masuda, productor de “Pokémon Espada y Escudo” en Game Freak, anunció: “El pase expansión es una primicia en la serie principal de Pokémon: ¡nos esforzaremos por llenarlo de aventuras y experiencias inéditas!”.

AVENTURAS EN MÁS PLATAFORMAS.

Pero las novedades de Pokémon en 2020 no acaban en el Nintendo Direct, ni se reducen solo a las entregas para Nintendo Switch. Pokémon abarca más tipos de juegos, como los dirigidos a teléfonos móviles, y otro tipo de productos, como lo son sus series y películas de animación.

Sobre esto, también hay novedades. El pasado 15 de enero se lanzó el primer episodio de “Pokémon: Twilight Wings”, una miniserie mensual que consta de siete episodios de una duración aproximada de 5 minutos. Está realizada por Studio Colorido, y disponible en el canal oficial de The Pokémon Company en Youtube.

Esta serie, que experimenta con el formato de corta duración tan popular entre las nuevas generaciones, se centra en la región en la que tienen lugar los hechos de “Espada y Escudo” y, según anunciaron en un comunicado de prensa, “mostrará con todo detalle los sueños de los habitantes de Galar”.

Además, en enero vieron también la luz el trailer y primeras imágenes de “Pokémon Coco”, la nueva película que continuará la versión alternativa de la historia de Ash y Pikachu, como secuela después de “Pokémon: I Choose You” y “Pokémon: The Power of Us”.

En cuanto a las aventuras para móviles, además de seguir con eventos y contenidos para “Pokémon Go” y “Pokémon Masters”, 2020 es también el año en que está previsto que llegue la nueva apuesta para estos dispositivos: “Pokémon Sleep”.

Un juego que parece pensado para ser el contrapunto de “Pokémon Go” o, visto de otra forma, su complemento en horas nocturnas. Y es que, mientras el primero premiaba a los jugadores por caminar, este nuevo lanzamiento se basará en una actividad muy distinta, aunque igualmente necesaria: dormir.

Todavía no se conocen demasiados detalles al respecto, pero el juego monitorizará, de alguna forma, las horas de sueño de los jugadores para reflejarlas como entrenamiento pokémon. El objetivo es motivar a mejorar los hábitos de descanso de los jugadores.

Además, junto al título, llegará también un nuevo dispositivo, “Pokémon Go Plus +”, similar al “Pokémon Go Plus” que permite almacenar a una de las mascotas en su interior.

Así, 2020 parece destinado a ser un año en el que “hacerse con todos” sea posible de distintas maneras. Por el momento, toca esperar e ir viendo cómo van teniendo lugar todas estas novedades de Pikachu y compañía.