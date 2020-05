La importancia de adquirir una buena educación y cultura desde la infancia

Los niños y niñas de hoy serán los profesionales que el día de mañana gestionarán nuestro mundo, por lo que es imprescindible que, desde pequeños, reciban una buena educación.

Por: Sara Guerra 05:30 AM / 08/05/2020

Aunque pueda parecer un tema que todo el mundo tiene claro, lo cierto es que en muchas ocasiones no se le da a este aspecto la verdadera importancia que necesitaría. Los niños y niñas de hoy serán los profesionales que el día de mañana gestionarán nuestro mundo, por lo que es imprescindible que, desde pequeños, reciban una buena educación que les permita culturizarse y acceder a los puestos de trabajo que quieran.

A pesar de que dentro de nuestro contexto el siguiente dato pueda sonar un poco lejano y perturbador, lo cierto es que a día de hoy la Unesco cifra en unos 264 millones de niños en todo el mundo que no pueden acceder a una educación de calidad y, directamente, se encuentran en situación de no escolarización. Más allá de esto, también se calcula que, 1 de cada 5 adolescentes en un contexto global no acuden al instituto.

Después de observar estos datos, podemos darnos cuenta de la grandísima importancia que tiene ofrecerles un futuro a estos niños y jóvenes que, al carecer de cultura y educación, se ven prácticamente obligados a subsistir sin poder acceder a un buen puesto de trabajo que les permita vivir con tranquilidad.

Para todo esto, creemos que existen varios factores clave en los que podemos trabajar y que suponen uno de los puntos de partida más importantes para que nuestros niños de hoy cultiven su aprendizaje desde la infancia y puedan desarrollarse en el campo que más les guste.

Lectura y escritura: los pilares básicos de la educación

Este debería ser el objetivo que cualquier gobierno del mundo debería perseguir de manera primordial: garantizar el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños desde las más tempranas edades. El aprendizaje de la lectura y la escritura, además de ser todo un aprendizaje por si mismo, es también un aspecto clave para que los más pequeños se familiaricen y sepan utilizar correctamente las reglas gramaticales, así como que no tengan dudas a la hora de utilizar los signos de puntuación.

Un ejemplo de cómo esto no se cumple ni siquiera en nuestro país es que, a día de hoy, muchísimos niños siguen utilizando de forma errónea muchos signos de puntuación. Dentro de esto, probablemente el error que más se repite tiene que ver con el uso del signo de interrogación, el cual con frecuencia se pone únicamente al final de la frase cuando también debe ir al comienzo.

De lo que no cabe duda es que la lectura, la escritura y el conocimiento de las reglas gramaticales y de puntuación son dos pilares fundamentales de la educación de los niños que, sí o sí, deben garantizarse desde los primeros años de escolarización.

Comprender el mundo a través de la ciencia

Otro de los puntos fuertes que cualquier sistema educativo debería cuidar para mantener a su población más joven bien educada es el aprendizaje de la cultura a través de las ciencias y la historia. Para los niños, aprender sobre biología, matemáticas, ciencias naturales o sociales, historia o filosofía es una forma de ir comprendiendo el mundo en el que viven de forma práctica y directa.

De poco serviría que un niño viviese al lado de un río toda su vida si no sabe qué es, de dónde viene o qué puede obtener de sus recursos naturales. Las ciencias y la cultura son imprescindibles para que los niños vayan progresando en su conocimiento del mundo, adaptándolo por supuesto siempre a su edad y ofreciéndole contenidos que puedan comprender de forma práctica, con los elementos que los rodean en su vida diaria.

El arte como forma de educación

Una de las temáticas más olvidadas dentro de la educación, a la que siempre se le suele restar importancia, es el arte. No obstante, las asignaturas que tratan sobre este tema como pueden ser la música, la literatura o las artes plásticas y gráficas normalmente se olvidan o no se les da el protagonismo que verdaderamente necesitan.

Muchos niños que hoy en día se forman en nuestras escuelas el día de mañana serán los encargados de escribir literatura, pintar cuadros, diseñar o ser cantantes, compositores o músicos. Por todo esto, es de vital importancia que también demos a los más pequeños esos recursos que tanto necesitan para que puedan conocer de primera mano cómo son las artes y cómo se podrán ganar la vida con ellas cuando sean adultos.

La educación y el desarrollo emocional

Finalmente, otro de los puntos clave que más relevantes nos parecen al hablar de la educación que reciben los niños es su gran peso en cuestiones de desarrollo emocional. Así, la escuela y la cultura que allí se estudia propiciarán que los niños vayan construyendo y desarrollando su propia personalidad, intentando superar las dificultades y potenciando sus fortalezas.

En este sentido, el proceso educativo es fundamental para que los pequeños conozcan y fomenten sus valores éticos. Al fin y al cabo, al ir a la escuela, los niños aprenden mucho más que datos científicos; empatía, compañerismo, esfuerzo, dedicación, diversión o pensamiento crítico son solo algunos de los valores en los que se trabaja, tanto de manera individual como de forma colectiva, con los profesores y el resto de compañeros.

En definitiva, lo que está claro es que los niños necesitan de una educación universal que les proporcione esos conocimientos tan necesarios tanto para su futuro laboral como para su propia evolución personal.