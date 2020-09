La empresa Enel de Chile en contexto

si actualmente tú estás en Chile legalmente o en su defecto piensas irte a vivir de manera legal a dicho país en un futuro cercano, es de gran importancia que sepas cómo puedes afiliarte en la cuenta Enel Chile.

Por: Nota de Prensa 05:53 AM / 15/09/2020

Para los que no lo saben aún del todo o no tienes ni idea que es el Enel, déjennos decirles que esta es una agencia eléctrica de Chile, la cual ofrece este servicio básico a una gran parte de la población chilena, la cual además tiene muchos años en el mercado, tanto así que hoy en día esta es la agencia eléctrica favorita del país, pero eso no lo es todo pues la misma también se centra en la generación de fuentes alternativas y además innovando en el acceso y/o servicio digitales para la ayuda de sus propios clientes.

En este punto cabe señalar que si actualmente tú estás en Chile legalmente o en su defecto piensas irte a vivir de manera legal a dicho país en un futuro cercano, es de gran importancia que sepas cómo puedes afiliarte en la cuenta Enel Chile, así que si deseas activar o solicitar una línea de distribución por primera vez, ten en cuenta que debes sí o sí contar con algunos requisitos, además ten en cuenta que si cuya potencia es igual o menor a los 27 kW tú puedes sin ningún problema hacer la solicitud desde tu casa vía telefónica, por medio del número 600 696 0000 o en su defecto dirigirte a una de las sucursales físicas que te queden más cerca para realizar este trámite como tal, pero por el contrario si el empalmes es mayor de 27 kW hasta 200 kW deben sí o sí realizar la solicitud en las oficinas centrales de Enel, si deseas más información como esta continua leyendo este post.

Como ya lo mencionamos en el párrafo anterior, las personas que deseen activar o en su defecto solicitar una línea de distribución por primera vez o adquirir un empalme nuevo deben cumplir y/o contar con ciertos requisitos, uno de ellos es la presentación de una serie de documentos tales como los mencionados a continuación.

Entre los documentos necesarios o mejor dicho obligatorios en este caso salen a relucir los siguientes: declaración de instalación eléctrica otorgada por un instalador autorizado, recuerden que sin este documento principal ustedes no pueden hacer realmente nada, además de ello deben llevar la forma del contrato, autorizado por el dueño de la propiedad, como el certificado de número municipal otorgado por la dirección de obras correspondientes, así mismo como con el certificado de dominio del conservador de bienes y raíces.

Esto aunado con el pago del monto de garantías por la solicitud del empalme, una vez que tengan listos todos estos documentos pueden proceder con la solicitud correspondiente, y así poder consultar posteriormente o en su defecto recuperar la Boleta Enel de la facturación cada vez que lo deseen.

Así que recuerden que esta es la agencia o compañía eléctrica que mayor reputación tiene en el país chileno, por ende, si alguno de ustedes piensa emigrar de forma legal a dicho país en un futuro cercano, lo más indicado es que al establecerse allá, se hagan de los servicios de esta gran e importante compañía eléctrica, la misma que le ofrece un óptimo como excelente servicio a sus clientes.