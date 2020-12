La edición especial del Hummer eléctrico se agotó en 10 minutos

El Edition 1 es la primera versión que la marca GMC comercializará del nuevo Hummer EV ("electric vehicle" o vehículo eléctrico) y tiene un precio de 112.595 dólares. GM reveló en octubre el esperado vehículo, que es una versión modernizada del todoterreno Hummer que produjo entre 2002 y 2010 con motores de combustión.

Por: EFE 04:23 PM / 08/12/2020

En solo 10 minutos se agotaron todas las unidades del nuevo GMC Hummer eléctrico que General Motors (GM) puso a la venta tras su presentación el pasado mes de octubre y a pesar de que el modelo no se producirá hasta otoño de 2021, según reveló este martes el fabricante de automóviles.



El vicepresidente de GMC, Duncan Aldred, reveló este 8-D que todas las unidades de la versión Edition 1 del GMC Hummer se agotaron 10 minutos después de que se abriese el periodo de reservas de la camioneta "pickup" eléctrica aunque no especificó cuántos vehículos fueron vendidos.



El Edition 1 es la primera versión que la marca GMC comercializará del nuevo Hummer EV ("electric vehicle" o vehículo eléctrico) y tiene un precio de 112.595 dólares. GM reveló en octubre el esperado vehículo, que es una versión modernizada del todoterreno Hummer que produjo entre 2002 y 2010 con motores de combustión.



Además de la versión especial Edition 1, GMC comercializará otras tres versiones más baratas: la 3X por 99.995 dólares en el otoño de 2022; la 2x en la primavera de 2023 por 89.995 dólares; y la 2 por 79.995 en la primavera de 2024.



Aldred señaló durante una rueda de prensa que Edition 1 se ha convertido en un vehículo codiciado ya que no sólo se ha agotado con gran rapidez sino que muchos clientes que han reservado otras versiones del Hummer están dispuestos a adquirir un Edition 1 si es posible.



GM también dijo que el Hummer EV ha empezado este 8-D sus pruebas de invierno en Milford Proving Grounds, las instalaciones que la compañía tiene en el norte del estado de Michigan.



La compañía destacó que ha desarrollado el vehículo en solo 26 meses, en vez de la media de 50 meses, lo que ha sido posible gracias a "numerosas pruebas virtuales, que serán el sello de los programas de GM en el futuro".



El GMC Hummer EV será producido en Factory Zero, una antigua planta de montaje de GM denominada hasta octubre Detroit-Hamtramck y que está siendo reconstruida con una inversión de 2.200 millones de dólares para convertirla en el centro de la producción de vehículos eléctricos de la compañía.



El GMC Hummer EV será el primer vehículo de GM producido con la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía, denominada Ultium.



Entre el equipamiento de fábrica el Hummer EV Edition 1 contará con el sistema de ayuda a la conducción Super Cruise, la respuesta de General Motors a el Autopilot de Tesla, cámaras en los bajos del vehículo, neumáticos de 35 pulgadas y el llamado Infinity Roof, un techo panorámico al que se le pueden retirar los paneles transparentes para que el vehículo se convierta en un descapotable.