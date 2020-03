La colina del fondo de pantalla de Windows existe y está en California

La fotografía, titulada 'Bliss' (felicidad), es una de las imágenes más famosas del mundo.

En 1996, el fotógrafo Charles O'Rear conducía por el Valle de Napa, en California, cuando un paraje llamó su atención: una colina completamente verde, bajo un cielo azul con pequeñas nubes.

Lo que vio, y fotografió, es lo mismo que millones de personas han visto durante años al encender sus ordenadores. Microsoft eligió la imagen de esa colina como fondo del sistema operativo Windows XP, convirtiéndola en una de las fotografías más vistas del mundo.

La historia de esta fotografía, que Microsoft bautizó como Bliss (Felicidad), ha vuelto a popularizarse en redes después de que la tuitera @rinank_ publicara este 1 de marzo un tuit con la imagen y una captura de pantalla de Wikipedia, en la que puede leerse cómo O'Rear tomó la fotografía.

El portal español Verne publicó los detalles. Dice que fue un cúmulo de casualidades: el fotógrafo, tal y como explicó en 2014 al portal sobre tecnología Cnet, conducía camino a casa de su pareja. Era época de lluvias, pero el cielo se abrió y el sol salió entre las nubes, haciendo brillar la hierba. “La tormenta acaba de pasar, había algunas nubes blancas, y pensé: creo que saldré a tomar un par de fotos”, contaba a CNET.

Esas colinas, además, no suelen ser tan verdes. Las tierras del Valle de Napa se explotan para la producción de vino, por lo que este tipo de colinas suelen estar plantadas con hileras de viñedos. Sin embargo, no era así a mediados de los 90.

Tal y como recuerda este reportaje de The New York Times, en 1992 hubo una plaga de filoxera, un parásito de los viñedos, y más de la mitad del terreno dedicado al cultivo quedó en desuso. Donde antes había viñedos, O’Rear encontró una colina repleta de hierba verde. Además, tomó la imagen con un tipo de película que realza la saturación del color. El fotógrafo siempre ha defendido que los colores de la imagen no están manipulados.

O´Rear, que antes había trabajado para National Geographic, publicó su fotografía en Corbis, una página de venta de imágenes de archivo. Microsoft la compró, la rebautizó como Bliss y la convirtió en el fondo de pantalla de XP, lanzado en 2001.

El fotógrafo contó en 2010 al diario regional Napa Valley Register que la cifra que la empresa había pagado por la imagen era confidencial, pero que era “extraordinaria”.

Aunque no es posible saber cuánta gente ha visto en alguna ocasión la fotografía de O’Rear, la cantidad es ingente. En el año 2013, cuando Microsoft anunció que dejaría de dar soporte técnico a este sistema operativo, se estimaba que todavía lo utilizaban 500 millones de usuarios. "Creo que cada rincón del globo, cada cultura, cada país, ha estado expuesto a esta foto ”, contaba el fotógrafo.

Cómo ha cambiado la colina de Bliss

Superada la plaga de filoxera, las colinas que aparecen en Bliss volvieron a cultivarse. Tal y como ha compartido @rinank_ en otro tuit sobre las imágenes de O'Rear, la localización de la colina está marcada en Google Maps, y algunos curiosos que se acecan a la zona han dejado comentarios y fotos del lugar.

Charles O'Rear ha seguido haciendo fotos en la zona, y cuenta con una página de fotografías de stock dedicada solo a los viñedos.

El fotógrafo reconocía a Napa Valley Register que le hubiera gustado que Microsoft hubiera vuelto a contar con sus imágenes para sus siguientes versiones de Windows, pero no fue así. "Me hubiera gustado haberles vendido otra foto, pero creo que esta será reconocida por más personas en el planeta que cualquier otra fotografía", contaba.

"La gente aún la recordará cuando haya muerto. Probablemente se mencionará en mi obituario".