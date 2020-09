Internet ahora también te ayuda a felicitar a tu abuela

Todas las ideas que se puedan imaginar a la hora de construir una felicitación para una abuela, se reúnen en el entramado digital.

Por: Juan Antonio Fonseca Serrano 06:59 AM / 07/09/2020

Internet lo está cambiando todo. A día de hoy, puede ser el sitio perfecto para leer noticias, para ver vídeos de recetas de cocina e incluso para hacer una genial felicitación a una abuelita. Sí, los nietos que no saben cómo hacerle ver a sus abuelas que son alguien especial, tienen en la red de redes el lugar perfecto para conseguir los recursos, las herramientas y la inspiración para conseguirlo.

Felicitaciones para abuelas hay de muchos tipos, pero con los medios digitales de por medio, pueden convertirse en algo de lo más especial. Frases de lo más bonitas, montajes en vídeo espectaculares... Todas las ideas que se puedan imaginar a la hora de construir una felicitación para una abuela, se reúnen en el entramado digital gracias a las tres uves dobles.

Las mejores formas de felicitar a una abuela, ahora también a través de internet

Las soluciones digitales han llegado para quedarse, y para cambiar todo lo que nos rodea. Lo hemos visto ya con los regalos que se hacen a amigos y conocidos, pero también para esas ocasiones tan especiales como son los cumpleaños de los familiares más cercanos. Todo el mundo quiere a sus abuelas, y todo el mundo les desea lo mejor en cada momento. Por eso, todo el mundo mira ahora también a internet cuando busca felicitarlas.

Y es que la red de redes no se corta a la hora de ofrecer soluciones, incluso cuando se trata de hacer felicitaciones a estas segundas madres que todos hemos tenido alguna vez. Podemos encontrar de todo, incluso ideas totalmente originales para hacer que se sientan todavía más especiales, sobre todo en fechas tan señaladas como cumpleaños o días especiales.

Pero, ¿qué nos puede dar internet en este sentido? Podemos ver las opciones más destacables a continuación. Algo que, además, puede servir a esos nietos que quieren darle una sorpresa diferente y única a sus abuelas.

Las mejores frases

Internet es una fuente ilimitada de inspiración, sobre todo con páginas web como la de https://frasesdecumpleanos.top/abuela/. Este portal online ofrece un recopilatorio de felicitaciones para abuelas que es realmente amplio. Tienen de todo, desde las más sobrias hasta las más llenas de florituras, pero todas ellas están construidas para llegar al corazón de esa abuelita.

Si no te encuentras inspirado o no sabes qué decirle, siempre se pueden coger ideas de recopilatorios como el enlazado y añadirle algo de cosecha propia. Se pueden encontrar frases prácticamente perfectas en la red, a las que además se les puede dar un toque extra gracias al talento innato de cada uno. No hay nada como una buena dedicatoria en un día especial.

Montajes en foto

En internet también se pueden encontrar numerosas webs que faciliten la elaboración de collages o de montajes fotográficos. De hecho, hasta se pueden regalar álbumes digitales para las abuelas más modernas y expertas en el uso de celulares. Aquí el límite está en la imaginación y, sobre todo, en la maestría con el retoque fotográfico que tenga cada uno.

Hay herramientas online que se encargan de hacer más fáciles las cosas y solo requieren que se seleccionen y se envíen las fotos a emplear. Ellas se encargan de hacer los montajes, ofreciendo diferentes plantillas para escoger la que más guste. Otras webs simplemente hacen las veces de software de edición, para que cada uno se ponga manos a la obra para crear algo absolutamente personalizado. ¿La última opción? Descargar un programa de retoque fotográfico para hacerlo todo de forma más casera y propia.

Dedicatorias en vídeo

La última idea, una de las más modernas y resultonas en esto de las felicitaciones online, es la de las dedicatoras en vídeo. Para eso también encontramos un buen repertorio de webs que se encargan de hacer las cosas un poco más fáciles. Si se busca hacer algo que no requiera mucho trabajo, se pueden subir varias fotos y el portal en cuestión trabaja para hacer un montaje con la música que se desee.

Asimismo, en internet se pueden encontrar también los programas de edición de vídeo que puedan necesitarse para elaborar un montaje. Esto ya requiere más trabajo por parte del nieto, que tendría que editar a mano el vídeo para conseguir lo que desea. También es una opción más versátil que, combinada con la cámara del smartphone, puede servir para hacer un contenido que una abuela no olvide jamás.

Se pueden encontrar muchísimas más alternativas y opciones, tan solo hay que detenerse un poco y pararse a buscar e investigar todo lo que puede ofrecer la red pensando en las abuelas. Muchos podrían sorprenderse por todo lo que hay en el océano digital para algo tan específico como esto, pero así es la red de redes. Inmensa, infinita y repleta de soluciones y facilidades. Si tienes una abuela y quieres felicitarle de forma diferente, esto te servirá.