Importancia de los documentos personales vigentes

Los venezolanos debemos contar siempre con nuestros papeles al día, tales como la cédula de identidad, el cual resulta ser un documento emitido por una autoridad competente, dicho documento permite la identificación personal de los ciudadanos.

Por: Nota de Prensa 05:18 AM / 30/05/2020

Como es de saber, la documentación personal de un individuo en sí está plenamente compuesta, justamente por aquellos documentos que acreditan la propia identidad de la persona en cuestión, tales como la cédula de identidad, el pasaporte, la partida de nacimiento, entre otros documentos.

Dichos documentos son emitidos por una autoridad estadal y suelen ser requeridos siempre para la realización de diversos trámites, por ejemplo cuando vamos a inscribir a nuestros hijos en el colegio necesitamos presentar tanto nuestra cédula de identidad como la partida de nacimiento de ambos, de lo contrario el trámite de la inscripción no será válida o en su defecto la misma no será llevada a cabo, así como este caso existen muchos otros, ya que cuando vamos a realizar un negocio, vamos a comprar una casa, vamos de viaje a otro país, entre otros, sí o sí necesitamos contar con todos nuestros documentos vigentes, de aquí es de donde surge la importancia de contar con nuestros documentos personales al día.

Ya que de lo contrario nosotros no podemos realizar ciertas actividades, que por ley nos corresponde, como el poder votar, ya que si al momento de realizar las votaciones en nuestro país no contamos con nuestra cédula de identidad o la misma esta vencida desde hace meses nosotros no podemos participar como debe ser en dichas votaciones, lo mismo pasa cuando queremos viajar al extranjero, sino contamos con nuestro pasaporte o el mismo ya esta vencido no podemos viajar, por ende es que los documentos personales vigentes suelen ser demasiado importantes para cualquier individuo.

De igual esta la partida de nacimiento, este es en sí un documento público probatorio que hace contar de forma netamente fehaciente la identidad de una persona en específico, también es necesario contar con el Carnet de la Patria ya que el mismo es una especie de "cédula de identidad", por medio del cual el venezolano tiene además algunos beneficios.

Otro documento personal que debe tener todo venezolano es un pasaporte, ya que este es un documento con validez internacional, el cual se encarga de identificar a su titular, es decir, un pasaporte es para la persona como una cédula de identidad fuera de su país, por esta razón es que el mismo debe permanecer siempre vigente como en buen estado.

La licencia de conducir es en sí otro documento personal de gran importancia para cualquier ciudadano, este documento acredita una autorización legal administrativas su poseedor la conducción de vehículos por la vía pública.

También existen otros documentos personales que en Venezuela suelen ser netamente obligatorios, como lo es por ejemplo el carnet militar, este resulta ser una acreditación obligatoria que exige el Estado a todas las personas entre 18 a 60 años, pues este documento es indispensable para obtener becas, cursar estudios universitarios e incluso para optar a cargos públicos.

De igual forma está el RIF (Registro de Información Fiscal), el cual se trata de un documento legal con una numeración única para cada ciudadano y es asignado por la Administración Tributaria a cada individuo u organización, cuyo documento es plenamente necesario para realizar ciertos trámites.

Pero a pesar de contar con dichos documentos todos tienen su estar siempre 100% vigentes, ya que de lo contrario es como si no los tuviéramos, actualmente por suerte para nosotros el Rif se puede renovar por internet y por la web también se puede Escanear Carnet de la Patria o renovar algunos documentos.