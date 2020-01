Hombre es diagnosticado por una aplicación móvil con una forma de cáncer de piel

"Si hubiera seguido esperando, quién sabe qué hubiera pasado. Soy extremadamente afortunado de haber tenido un diagnóstico tan temprano, y realmente creo que SkinVision me salvó la vida", dijo.

Un empleado de oficina afirma que una aplicación móvil le salvó la vida después de advertirle sobre un pequeño lunar en el brazo que resultó ser cáncer de piel; reseñó Daily Mail.

Jason Sheridan, de Liverpool, inicialmente no pensó en el lunar de 1 cm de ancho cuando apareció en su brazo izquierdo en 2018. Pero el hombre de 31 años comenzó a preocuparse cuando se volvió rosa 12 meses después. Decidió revisar su lunar usando una aplicación llamada SkinVision.

La aplicación, que verifica los lunares para detectar cambios potencialmente peligrosos, mostró que era de alto riesgo y sugirió que visitara a un médico.

Los médicos le diagnosticaron melanoma. que puede ser fatal si se detecta demasiado tarde. Tuvo una operación para extirpar el lunar y ahora está libre de cáncer.

Sheridan, que siempre había usado crema solar, cree que la aplicación, de la que leyó por primera vez en un artículo de noticias, "salvó mi vida". Ahora vive en Vauxhall, al sur de Londres, y relata: "Me creció un nuevo lunar en el brazo izquierdo, lo que noté por primera vez en marzo de 2018".

"Debido a que soy de piel oliva, he usado protector solar toda mi vida y, en general, soy sensible al sol, nunca me preocupé por el cáncer de piel. Pero finalmente, el lunar comenzó a cambiar, pasando de un color bastante oscuro a rosa claro. Esto me hizo pensar que debería revisarlo, pero aun así no fue una gran preocupación para mí, así que no le di prioridad debido a mi trabajo ocupado", expresó.

"Después de descargar SkinVision, la aplicación regresó de inmediato con una calificación de alto riesgo, y se me instó a ir al médico lo antes posible". Recordando su diagnóstico, Sheridan agregó: "Cuando el dermatólogo me dijo que tenía melanoma en etapa 1A, estaba completamente en shock".

"Nunca hubiera pensado que me hubiera pasado, pero sin la aplicación, habría dejado que esto se desarrollara y hubiera pasado desapercibido. Si hubiera seguido esperando, quién sabe qué hubiera pasado. Soy extremadamente afortunado de haber tenido un diagnóstico tan temprano, y realmente creo que SkinVision me salvó la vida", reiteró.

SkinVision es una aplicación basada en IA, que utiliza la cámara de un teléfono para tomar fotos de un lunar o mancha y analizar si representa un riesgo de cáncer.

La aplicación verifica las dimensiones y formas de los lunares para detectar signos de que podría ser más probable que sea canceroso, luego lo clasifica como de riesgo bajo, medio o alto.

Los lunares sanos tienen una forma bastante simétrica y tienen un borde liso y consistente, mientras que un melanoma es más probable que tenga un contorno irregular e irregular.

"Solo voy al médico si estoy absolutamente desesperado, no iré solo si tengo un resfriado o algo así, así que no pensé en ir primero con mi topo", dijo.

El médico de cabecera de Sheridan lo remitió a un dermatólogo y dos semanas después, el lunar fue retirado en una operación de 40 minutos antes de ser enviado a revisión.

No pensó en el procedimiento porque su médico de cabecera no parecía preocupado y previamente le habían quitado un lunar inofensivo de la cara. Las pruebas mostraron que su melanoma no se había extendido al resto de su cuerpo y el único recordatorio de su terrible experiencia es la cicatriz en su brazo.

"Teniendo en cuenta el tamaño del lunar, la cicatriz que queda es grande, pero no me importa, porque es un recordatorio de que sucedió y tener cuidado en el futuro", sosutuvo.

"Nunca hubiera pensado que esto me pasaría a mí: estoy sano y en forma, siempre cuidadoso al sol".

Sheridan ahora espera aumentar la conciencia sobre el impacto potencialmente mortal del melanoma, especialmente entre los adultos jóvenes.