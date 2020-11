Hombre de Florida saca de las fauces de un cocodrilo a su cachorro

Richard Wilbanks, de 74 años, salió corriendo al ver a su pequeño perro Gunner en apuros en el lago trasero de su vivienda. Los momentos quedaron grabados en video. Nunca soltó el cigarro. "No pensé que un caimán pudiera ser tan rápido", dijo.

Un hombre se lanzó a un lago en Estero, en la costa oeste de Florida, a rescatar a su cachorro de tres meses de la fauces de un cocodrilo al que casi no le puede abrir las mandíbulas, según se ve en un dramático video que se hizo viral.







Richard Wilbanks, de 74 años, salió corriendo al ver a su pequeño perro Gunner en apuros en el lago trasero de su vivienda, según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad.







El hombre dijo a la cadena CNN que más que agarrar el cocodrilo, que no era de gran tamaño, lo difícil fue abrir las mandíbulas para sacar a su perro, un Cavalier King Charles Spaniel.







Al hacerlo, la mascota salió corriendo hacia la casa.







"Una leyenda", comentaban en las redes sociales al observar que el hombre, pese a que tuvo que zambullirse por completo en el agua y luchar contra el cocodrilo, nunca soltó su cigarrillo de la boca.







"Estábamos caminando por el estanque y salió del agua como un misil. Nunca pensé que un caimán pudiera ser tan rápido. Fue tan rápido", dijo Wilbanks a CNN.







Sostener al cocodrilo no fue tan complicado, pero abrir las mandíbulas fue "extremadamente difícil", agregó.







El perro salió ileso y Wilbanks dijo que se vacunó contra el tetano por precaución porque sufrió algunas mordidas en sus manos.







Wilbanks se mostró a favor de mantener con vida al cocodrilo.







"Son parte de la naturaleza y parte de nuestras vidas", dijo.







Señaló que todavía lleva a Gunner a caminar, pero lo mantiene con una correa y lejos del borde del estanque.







"Nuestras mascotas son como una familia para nosotros", dijo.







Las historias insólitas de cocodrilos son comunes en Florida, un estado pantanoso que acoge el enorme humedal de los Everglades, declarado reserva natural.