Hasta 3 meses de prisión o multa de $780 en Omán por mostrar la rodilla en público

Por: EFE 08:47 AM / 21/09/2020

Mostrar un hombro o la rodilla en un espacio público de Mascate, la capital del Sultanato de Omán, podrá ser sancionado con multas de hasta 780 dólares y penas de prisión de hasta tres meses, según una nueva regulación presentada ante el Concejo Municipal de la ciudad.



“Ni hombres ni mujeres podrán vestir pantalones cortos por encima de la rodilla, ni camisetas sin mangas que muestren el pecho o los hombros”, anunció el presidente del Comité de Asuntos Públicos municipal, Qais bin Mohamed al Maashari, en declaraciones al diario Times of Oman.



El Código Penal de este país del golfo Pérsico ya contempla desde hace dos años multas de entre 260 y 780 dólares y hasta tres meses de cárcel para quienes violen las “normas de decencia” o sean irrespetuosos con las tradiciones y las costumbres locales en espacios públicos.



Sin embargo, parecía haber cierta relajación en los centros comerciales de Mascate, dado que algunos clientes habían presentado quejas ante los comités municipales, los gestores de estos espacios y los propietarios de algunas tiendas.



Por ello, el gobierno municipal de la capital ha considerado necesario ser más específico sobre en qué consiste vestir decentemente con una regulación que será sometida al Consejo Municipal de la ciudad y, posteriormente, al Ministerio de Interior para su aprobación final.



De acuerdo con la nueva norma, las vestimentas permitidas “no deben violar las normas de la modestia asegurándose de que cubren apropiadamente las partes del cuerpo necesarias", explicó Bin Mohamed al Maashari.



Además de no poder mostrar rodillas, hombros ni, por supuesto, escotes de ningún tipo, las prendas no deberán ser "reveladoras ni tener dibujos o imágenes sensibles” , añadió.



Sin embargo, precisó, “el velo no está incluido en el concepto de vestir modestamente, debido a la multiculturalidad y a la tolerancia ideológica y religiosa en el Sultanato”.



Estas normas, aseguró Bin Mohamed al Maashari, se aplicarán por igual a hombres como a mujeres, y tanto a ciudadanos omaníes como a residentes.