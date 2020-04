Hallan coronavirus en el agua no potable de Roma y Milán pero niegan riesgos

Estos rastros en el agua de deshecho de las ciudades pueden servir como "espías" del estado de salud de sus habitantes y ayudar así a saber si una población está siendo infectada.

Por: EFE 07:30 AM / 22/04/2020

Las autoridades italianas hallaron trazas genéticas del nuevo coronavirus en la red de agua no potable de Roma y Milán (norte), aunque han descartado riesgos para la salud y creen que analizar el alcantarillado servirá para detectar futuros brotes.



El Instituto Superior de Sanidad (ISS) confirmó este miércoles 22 de abril la presencia de restos de coronavirus en la red de descarga hídrica del área occidental y centro-occidental de Milán, una de las ciudades más afectadas por la pandemia, y también en la zona este de la capital.



Sin embarco, esto no entraña ningún riesgo para la salud de las personas, asegura el director del Departamento de Calidad del Agua del ISS, Luca Lucentini, en un comunicado.



"El ciclo hídrico integrado, el proceso que conlleva a la potabilización de las aguas en el sistema de alcantarillado y de depuración, es ciertamente seguro", afirma el científico.



De hecho, el análisis del agua no potable podría ser de utilidad en el control de la pandemia, apunta la experta Giuseppina La Rosa, del Departamento de Medioambiente de la institución y que dirigió la investigación, plasmada en un informe que se publicará próximamente.



La Rosa señala que estos rastros de coronavirus en el agua de deshecho de las ciudades pueden servir como "espías" del estado de salud de sus habitantes y ayudar así a saber rápidamente si una población está siendo infectada por el patógeno y en qué medida.



Los expertos del ISS creen que este tipo de muestreo podrá ayudar a gestionar la conocida como "Fase 2", la reapertura gradual del país que el Gobierno planea impulsar a partir del próximo 4 de mayo.



El control de aguas no potables de los cascos urbanos permitirá trazar rápidamente y de forma indirecta la circulación del virus y detectar posibles repuntes y eventuales nuevos focos.



Se trata de una estrategia que ya se utiliza con otros virus, como el de la polio.



La conclusión de que estos hallazgos pueden servir de ayuda ha sido respaldada también por el presidente del ISS, Silvio Brusaferro, uno de los rostros visibles de la pandemia en Italia con sus frecuentes ruedas de prensa explicativas o balances.

"El resultado podría ser de ayuda en el control de la pandemia. Nuestros resultados se asemejan a los de otros grupos investigadores que han encontrado trazas del virus en el agua no potable, como en Países Bajos, Massachusetts (EEUU), Australia o Francia", sostuvo.



Desde que el ISS detectara el primer caso de contagio autóctono, el pasado 21 de febrero, Italia ha contabilizado 183.957 infecciones por coronavirus, con las que han muerto 24.648 personas, de acuerdo al último parte de la Protección Civil.