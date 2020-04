Guayanés Jairo Escobar rompe récords de audiencia en YouTube

Ha llegado a estar entre los 50 canales con más suscriptores de toda Venezuela.

Por: Nota de Prensa 02:01 AM / 13/04/2020

Jairo Rafael Escobar Cordoba es un bloguero oriundo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, mejor conocido por su autotitulado canal de YouTube “Jairo Escobar” e Instagram “@RealJairoEscobar” en donde ha ganado más de 350.000 seguidores.

Su repertorio de vídeos incluye blogs, retos y tags, lo cual lo ha llevado a romper records de audiencia en YouTube con más de 230.000 suscriptores en solo 6 meses, llegando a estar entre los 50 canales con más suscriptores de todo el país (Venezuela).

Pese a que su canal de YouTube fue creado en enero del 2019 luego de mudarse a la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, Jairo Escobar ha estado creando contenido en diferentes canales de YouTube como lo son “Jairon558” y “Toronto Party Commission” entre otras redes sociales populares como Instagram y Twitter desde el 2012 ganando así cientos de miles de seguidores y millones de visualizaciones en el camino.

Hemos estado siguiendo a Jairo Escobar de cerca y luego de contactarlo conseguimos que nos responda las siguientes preguntas:

Siempre eres tendencia en YouTube, ¿Qué se siente ser tan popular?

“Sólo me dan ganas de trabajar más duro para traerle el mejor contenido posible a mi audiencia, cuando comencé hace más de 5 años todo era por diversión. Pero luego se convirtió en un negocio a la par que me convertí en uno de los blogueros con más suscriptores del país.”

¿Qué persona o evento dirías que ha influenciado más tu crecimiento y cómo?

“Mudarme a Toronto por mi cuenta a los 18 años definitivamente cambió mi vida, luego de sólo un par de años ya era una persona completamente diferente, siendo sólo un niño de una pequeña ciudad como Puerto Ordaz en está ciudad tan grande como lo es Toronto me hizo pasar por muchas cosas, pero también darme cuenta de lo bendecido que soy, luego de eso mi forma de ver las cosas cambio totalmente.”

¿Qué cosas mantienes en mente a la hora de preparar tu contenido?

“Suelo ser muy natural a la hora de crear contenido ya que me gusta ser realista, pero como todo creador de contenido luego de algunos años en redes sociales he aprendido ciertos principios que me ayudan a mantener el contenido interesante sin caer en el surrealismo, cómo lo es la importancia de organizar lo que se va a decir, que se hará y que enfoque se le dará para hacerlo atractivo al público.”

¿Mucha gente aspira al éxito en redes sociales, Qué consejos le darías a esas personas?

“Lo más importante es que crean en ustedes mismos y lo que están haciendo, ser originales y darle motivos a las personas para que los sigan, también que como todo lo bueno, lleva su tiempo y dedicación.”

¿Son las redes sociales un negocio fidedigno o algo pasajero?

“Desde hace más de una década millones de personas han conseguido el estatus de millonarios y más allá sólo con redes sociales ya que tenemos que considerar que la creación de contenido es sólo una pequeña parte de la industria si tenemos en cuenta todas las oportunidades de negocios que se presentan en redes sociales, desde “Drop shipping” hasta mercadeo de afiliados, entre otros, las redes sociales tienen oportunidades de negocio para todo el mundo, es cuestión de que las personas le dediquen el tiempo de investigar. Yo personalmente he estado en todo tipo de negocios en internet desde hace más de una década y el que más me ha llamado la atención ha sido las redes sociales y por eso decidí dedicarme a ello.”

En fin, no cabe duda alguna que este youtuber venezolano es uno de los más famosos en la actualidad, si quieres saber más sobre él, puedes hacerlo por medio de su canal de YouTube, ya que dicho youtuber muestra por medio de sus vídeos el lado de él que muy pocos conocen, como además se interesa por mostrarle al público hispanohablante lo que ha aprendido y lo ha visto hasta ahora en Canadá, por ende podemos ver en su canal de YouTube vídeos tales como, Mi primera vez en Canadá (Toronto, Ontario, Canada), Así es estudiar en Canadá, Toronto, Ontario, entre muchos otros, que seguramente te interesarán.