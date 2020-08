Golpeó a guardia de un parque en Orlando por reclamo sobre la mascarilla

Un empleado de seguridad le indicó que las mascarillas que llevaban él y su familia no cumplían con los estándares requeridos, por lo que no podían entrar al parque.

Por: EFE 08:00 AM / 30/08/2020

Un hombre que estaba con su esposa y sus tres hijos en el parque Epcot de Disney en Orlando (Florida) fue detenido por golpear a un empleado de seguridad que le indicó que las mascarillas que llevaban no cumplían con las normas.



La detención tuvo lugar hace días pero se ha conocido ahora, a partir de un comunicado de Disney sobre el caso, según informaron medios de la ciudad de los parques temáticos y de atracciones.



"Esperamos que nuestros visitantes traten a nuestros empleados con cortesía y respeto. Aunque la mayoría de los visitantes se han adaptado a las nuevas medidas (por la covid-19), en este caso desafortunado tuvimos que hacer cumplir la ley", según el comunicado del que se hacen eco hoy los medios.



Enrico Toro, que luego fue detenido y acusado de agresión, según la Oficina del Alguacil del condado Orange, fue advertido al llegar a Epcot que las mascarillas que llevaban él y su familia no cumplían con los estándares requeridos, por lo que no podían entrar al parque.



La familia fue al estacionamiento a buscar otras mascarillas y cuando regresaron un guardia de seguridad les dijo que no podían entrar porque uno de los niños llevaba el mismo tapabocas de antes.



En ese momento Toro se enfureció y comenzó a pedir a gritos que llamaran a la policía y a decir que iban a tener que dispararle para que se fuera de allí, informó ClickOrlando.com.



El guardia de seguridad estaba llamando por teléfono a su superior cuando Toro le dio con la palma de mano en la cabeza.



La esposa intervino, apartó a Toro del guardia y el grupo se fue hacia el estacionamiento mientras el padre profería amenazas de muerte contra el empleado, tras lo cual fue detenido.





Los incidentes surgidos en torno al cumplimiento de las medidas preventivas de contagio de la covid-19 han proliferado en todo Estados Unidos, especialmente en supermercados y grandes almacenes.



En Florida a nivel estatal no es obligatorio el uso de mascarillas, pero muchos condados y alcaldías, sobre todo del sureste del estado, donde está el epicentro de la enfermedad, han impuesto esa medida en sus circunscripciones y los grandes comercios también.



Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU han publicado algunas recomendaciones para trabajadores que atienen al público y deben lidiar con personas que no cumplen con las normas.



La primera es no discutir con un cliente que hace amenazas o se pone violento por las normas y en lugar de eso buscar un lugar seguro donde encerrarse y llamar por teléfono para avisar de la situación.



Tampoco es recomendable tratar de obligarles a cumplir las normas, dicen los CDC.



Estados Unidos, el país más impactado por la pandemia, registra más de 5,8 millones de casos confirmados de covid-19 y 179.000 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.