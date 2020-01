Ganancias de Coca Cola suben un 39% en el 2019

Los resultados trimestrales superaron las expectativas de los analistas ya que los nuevos productos de la firma impulsaron las ventas.

Por: EFE 08:21 AM / 30/01/2020

El grupo The Coca-Cola Company obtuvo un beneficio neto atribuido en 2019 de 8.920 millones de dólares, un 39 % más que en el año anterior, cuando ganó 6.434 millones, un nuevo avance que aún ha sido más significativo en el último trimestre gracias a la buena acogida de sus nuevos productos.



La multinacional con sede en Atlanta (EE.UU.) obtuvo una ganancia de 2,07 dólares por acción, frente a los 1,50 dólares del ejercicio anterior.



La facturación de Coca-Cola creció asimismo un 9 % en 2019 y se situó en 37.266 millones de dólares, según indicó la compañía en un comunicado.



En el cuarto trimestre del año pasado, el periodo que más seguía este jueves Wall Street, la compañía registró unos beneficios de 2.042 millones de dólares, un significativo avance de un 135 % respecto a los 870 millones del mismo periodo de 2018.



Los ingresos del último trimestre de 2019 ascendieron a 9.068 millones, un 16 % más a nivel interanual.



Los resultados trimestrales superaron así las expectativas de los analistas ya que los nuevos productos de la firma impulsaron las ventas.



"Hicimos un buen progreso en 2019 al cumplir con nuestros compromisos financieros y crecer de una manera más sostenible", dijo James Quincey, presidente y CEO de The Coca-Cola Company.



Quincey abundó en que la multinacional continuará transformando la organización "para actuar con una mentalidad de crecimiento, lo que nos da confianza en nuestros objetivos para 2020 y nuestra capacidad para crear un futuro mejor compartido para todos nuestros grupos de interés".



Coca-Cola ya tiene un valor de mercado de 245.000 millones de dólares y la acción de la firma ha subido un 20 % en los últimos 12 meses.



Las ventas netas superaron la expectativas. Nuevos productos, como Coke Plus Coffee y la expansión de Coke Zero Sugar aumentaron las ventas durante el trimestre.



A medida que el consumo de refrescos en Estados Unidos ha disminuido, la compañía ha utilizado sus nuevas marca para crear opciones "más saludables" y diversificarse en nuevas categorías.



Por ejemplo, lanzó Coke Energy en los Estados Unidos a principios de este mes. Los tés de su marca Fuze y el café también impulsaron sus ventas.



Por ejemplo, el volumen en su segmento de Europa, Oriente Medio y África aumentó un 4 %, impulsado por el crecimiento en Nigeria, África del Norte, Turquía y Europa central y oriental.



En América Latina, el volumen de cajas unitarias aumentó en un 3 %, ayudado por las adquisiciones en Centroamérica. A pesar de las ventas más débiles en China, el negocio de la compañía en Asia Pacífico experimentó un aumento de 2 %.



En 2020, Coca-Cola estima que los ingresos orgánicos crecerán un 5 % y las ganancias ajustadas por acción aumentarán un 7 % hasta 2,25 dólares.



Además, el nuevo año también traerá el lanzamiento de la nueva línea de agua con gas con sabor de Coca-Cola AHA en marzo.