Fotos y video / Un hombre sin brazos es campeón de billar en Pakistán

Mohammad Ikram no ha dejado que nada le impida cumplir sus sueños de infancia.

Por: AP 09:00 AM / 31/10/2020

Mohammad Ikram se inclina sobre la mesa de billar, su rostro casi toca la bola blanca mientras evalúa sus opciones. Luego la golpea con su barbilla. En el otro extremo de la mesa, un momento después, una bola roja se hunde en el hoyo de la esquina.

Con un ràpido giro del cuello y un ligero empujón a la bola, Ikram, de 32 años, ha descubierto cómo meter bolas de billar sin el uso de un taco.

Mohammad nació sin brazos. Vive en un pueblo rural en el noreste de Pakistán, en la provincia de Punjab. Pero no ha dejado que nada le impida cumplir su sueño de infancia de jugar al billar.

Ikram recuerda haber visto a otros niños jugando en mesas de billar polvorientas fuera de su casa cuando era un niño de 10 años. Siempre deseó que algún día también pudiera jugar; solo necesitaba averiguar cómo.

“En ese momento deseaba tener brazos para poder jugar también”, dijo Ikram a The Associated Press.

Eventualmente ideó su propio estilo y luego fue a un club cercano en busca de un juego.

"La gente no me creía que podía jugar con la barbilla", dijo, "pero gradualmente comenzaron a admirar mis habilidades cuando comencé a golpear la bola blanca con la barbilla".

Mohammad Nadeem, propietario del Cue Club, en Samundri, recordó cuando, hace unos 10 o 12 años, Ikram se le acercó con una solicitud para jugar al billar.

"Le dije no, no puedes hacer esto", dijo Nadeem. Pero Ikram no aceptó un no por respuesta.

"Cuando golpeó la pelota con la barbilla por primera vez, simplemente me sorprendió porque era tan bueno como cualquier otro jugador de billar con un taco en la mano", dijo Nadeem.

Así que Ikram comenzó a hacer el viaje diario de 12 kilometros al club, donde juega en las siete mesas de billar.

Ikram ha ganado al menos tres torneos locales y su popularidad está creciendo rápidamente, no solo en su ciudad natal. sino también en todo Pakistán, principalmente debido a la atención de los medios.

Ikram, que tiene siete hermanos menores -cinco hembras y dos varones- ocupa un lugar especial en el corazón de su madre.

"No salgo a verlo jugar, pero su padre lo ha visto y estamos felices por él", dijo su madre, Razia Bibi. “Solíamos decir que si hubiera tenido brazos, habría sido muy feliz. Pero ahora el mundo entero estará feliz cuando lo vean jugar ”.

Ikram dijo que quiere mostrar sus habilidades de billar en el extranjero y que esperaba obtener algún apoyo del gobierno y del primer ministro Imran Khan, la exestrella de cricket que llevó al equipo de Pakistán a la victoria en la Copa del Mundo de 1992.

"Ojalá pudiera ir al extranjero y jugar frente a otras personas y traer fama a Pakistán", dijo, mientras descansaba su pierna derecha sobre la mesa, flexionaba el cuello y una vez más golpeaba la bola blanca con su barbilla y lanzaba una bola roja directo en un hoyo.