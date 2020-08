Fotos/ Estas 3 consolas Xbox One X están inspiradas en la Mujer Maravilla

La consola y el joystick de la consola Wonder Woman Golden Armor fueron “hechos a mano” con hojas de oro de 24 quilates.

Por: Agencias 11:00 AM / 29/08/2020

La empresa Microsoft sacó al mercado de subastas tres consolas Xbox One X inspiradas en la Mujer Maravilla para celebrar el próximo lanzamiento de la película Wonder Woman 1984.

“Inspiradas en la armadura icónica y los atuendos usados por las poderosas protagonistas femeninas de la película, vienen tres consolas personalizadas como nunca antes las habías visto”, escribió Aaron Greenberg, gerente de marketing de juegos de Xbox, en una publicación.

Cada una de las tres consolas refleja aspectos separados de la película y la serie de cómics.

La consola de Wonder Woman Golden Armor coincide con la armadura dorada que usa Wonder Woman.

La consola y el joystick fueron “hechos completamente a mano” con hojas de oro de 24 quilates, según un comunicado de Microsoft.

Se subastará y las ganancias se destinarán a la organización de respuesta a la violencia doméstica Together For Her.

La consola Wonder Woman Lasso of Truth está adornada con el arma distintiva de Wonder Woman y un logotipo multicolor. Los fanáticos tendrán la oportunidad de ganar esta consola al hacer clic en Me gusta o retuitear un tweet del sorteo en la cuenta de Twitter de Xbox.

La consola Barbara Minerva, inspirada en la principal némesis de Wonder Woman en Wonder Woman 1984, tiene un intrincado patrón de piel de serpiente y piel de leopardo sintético. Esta consola no se puede comprar ni ganar, pero se creó con fines promocionales.

En caso de que esté pensando que estas consolas podrían sobrecalentarse rápidamente (especialmente la de piel), Microsoft también señaló que son “solo para exhibición, no para jugar”.

Originalmente, se suponía que la película llegaría a los cines a fines de 2019, pero se retrasó hasta 2020 y luego se retrasó nuevamente por la pandemia del coronavirus. El estudio ahora anunció que la fecha de lanzamiento será el 2 de octubre.