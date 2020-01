Fotos/ En Rumania, niños especiales ofrecen desfile de modas y piezas de ballet

En un evento en Bucarest, los jóvenes con el trastorno genético organizaron un desfile de moda que exhibía sus propias creaciones. Los niños también se presentaron con un conjunto de ballet en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Por: AP 09:00 AM / 05/01/2020

Durante la era comunista de Rumania, los niños con discapacidades fueron rechazados, a menudo encerrados en instituciones o mantenidos en sus hogares y privados de la escolarización y las interacciones sociales.

Los programas recientes en los que los niños con síndrome de Down tuvieron los papeles principales ilustran cuánto ha cambiado desde que cayó el comunismo en 1989.

En un evento en Bucarest, los jóvenes con el trastorno genético organizaron un desfile de moda que exhibía sus propias creaciones. Los niños también se presentaron con un conjunto de ballet en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a principios de diciembre.

"Los dos espectáculos fueron su oportunidad de brillar, sentirse importantes y talentosos, sentir que aportan una contribución al mundo en que vivimos", dijo Georgeta Bucur, quien dirige la Asociación Down Plus, que promueve la inclusión en la sociedad rumana de personas. con síndrome de Down

Desde el par de eventos, ha habido otros en la capital rumana.

Bucur enfatizó el impacto positivo que tales eventos tienen en los niños con síndrome de Down, aunque dijo que el prejuicio social en contra de ellos todavía existe. También hizo hincapié en el amor y la calidez que los niños dan a quienes los rodean.

"Nos enseñan una nueva lección todos los días", dijo Bucur. "Pasar un poco de tiempo junto a ellos hará que cualquiera cambie de opinión".

Nacer con una discapacidad mental o física en Rumania anterior a 1989 era casi equivalente a una cadena perpetua. Los más desafortunados se entregaron a la atención estatal inmediatamente después del nacimiento, lo que generalmente significaba toda una vida dentro de las instituciones.

La mayoría de estas instalaciones estaban fuera de las ciudades y a veces albergaban a más de 350 personas, con niños y adultos a menudo alojados juntos. UNICEF ha dicho que estas instituciones no ofrecen niveles de vida mínimamente decentes.

En 1992, se aprobó una legislación que reconoce los derechos de los rumanos, abriendo nuevas oportunidades en educación y empleo.

Durante el reciente desfile de modas, denominado "heART Couture", los niños mostraron dibujos que hicieron ellos mismos o que fueron producidos por un diseñador profesional que creó imágenes interpretando las sugerencias de los niños. La mayoría mostraba retratos de personajes con los ojos muy abiertos y mensajes escritos en inglés centrados en el amor y la familia.

Muchos de los niños sonrieron cuando recibieron aplausos y vítores.

El espectáculo de danza de dos horas contó con danzas étnicas y clásicas, con niños y adultos vestidos con trajes folclóricos tradicionales rumanos mientras actuaban junto a miembros del Conjunto de Ballet Infantil Arabesque de Bucarest.

"Las personas con Down ofrecen a todos un amor sincero e incondicional", dijo Bucur. "Vivir junto a ellos hace que uno supere el enfoque en el materialismo, disfrute de las cosas pequeñas de la vida y se cuide el uno al otro".