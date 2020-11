Fotos/ El "elefante más solitario del mundo" llega a su nueva casa en Camboya

El paquidermo de 37 años y casi cinco toneladas de peso recorrió sedado los casi 4.000 kilómetros que separan el aeropuerto de Islamabad del de Siem Reap, la ciudad camboyana más cercana al santuario de Kulen Prom Tep, en el que será introducido y donde convivirá con cientos de elefantes y animales salvajes.

Por: EFE 01:08 PM / 30/11/2020

El elefante Kaavan, conocido como el más solitario del mundo tras vivir 35 años aislado en un zoo de Pakistán, llegó este lunes a Camboya, donde pasará el resto de su vida en un santuario tras una campaña liderada por la actriz estadounidense Cher, que lo recibió este 30-N en el aeropuerto.





El paquidermo de 37 años y casi cinco toneladas de peso recorrió sedado los casi 4.000 kilómetros que separan el aeropuerto de Islamabad del de Siem Reap, la ciudad camboyana más cercana al santuario de Kulen Prom Tep, en el que será introducido y donde convivirá con cientos de elefantes y animales salvajes.





A su llegada, un grupo de operarios ayudados por cuerdas bajó el contenedor del avión de carga ruso en el que hizo el viaje, con una parada en Delhi para repostar.



La actriz y cantante norteamericana Cher, ataviada con una mascarilla negra y un cartel de bienvenida, esperaba al paquidermo junto a las autoridades locales y asistió a la bendición que monjes budistas hicieron del contenedor.





"Hemos contado los días y soñado con este momento durante mucho tiempo y finalmente ver a Kaavan fuera del zoo será un recuerdo que permanecerá siempre con nosotros", afirmó el domingo en un comunicado la cantante, que pasó los últimos días en la capital paquistaní junto con su organización Free the Wild, antes de volar hacia Camboya.



Cuarentena antes de socializar



En un primer momento, Kaavan vivirá solo en cuarentena y cuando esté listo para socializar se le permitirá unirse a otros elefantes en libertad dentro de la reserva natural.



Según indicó este lunes el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya, cuando se sienta cómodo en un entorno controlado, Kaavan será liberado en el santuario, donde viven unos 600 elefantes asiáticos.



El título de elefante más solitario del mundo le fue dado por grupos animalistas, que impulsados por Cher llevaban años reclamando un hogar mejor que el decrépito zoo de Pakistán en el que estaba solo desde que en 2012 murió su compañera Saheli.



La soledad y las penosas condiciones en que ha vivido han ido minando su salud y sufría sobrepeso, malnutrición y problemas mentales.



Los responsables de Four Paws International, que se ocupó del traslado del paquidermo, y los activistas de Free the Wild esperan que estas dolencias mejoren cuando se integre en la reserva de Kulen Prom Tep.



Situada en el norte de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, Kulen Prom Tep es una de las reservas naturales con mayor biodiversidad de Camboya y ha sobrevivido a la deforestación que ha sufrido el país en las últimas décadas.



Un destino en el aire



El destino de Kaavan lleva años en el aire. En 2016, el Parlamento paquistaní recomendó que el elefante, un regalo oficial del Gobierno de Sri Lanka en 1985, fuese liberado en un santuario dado su mal estado, unas buenas intenciones que quedaron en nada.



Pero activistas por los derechos de los animales lanzaron una campaña en favor de la liberación del paquidermo, que finalmente acabó con éxito.



La esperanza de vida de un elefante asiático supera los 50 años, aunque según un estudio de la revista Science en 2008, los que están en cautividad tienden a tener vidas más cortas.