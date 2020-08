Fotos / La increíble transformación de un gato callejero tras ser adoptado

Una usuaria de Instagram en EE UU mostró cómo logró convertir a su triste mascota en el "gato más feliz".

Por: Agencias 09:14 AM / 28/08/2020

Muchas de las personas que se acercan a los refugios de animales buscan cachorritos para poder darles una buena vida, pero los mayores lo tienen más difícil para ser adoptados. Por suerte existen personas como Sandra, una usuaria de Instagram que adora a los gatos, que no dudó en acoger a Bruce Willis, un gato callejero.

Tras años de vivir en la calle, este gatito pelirrojo de 7 años, terminó en un refugio de animales de Minnesota (EE UU). Cuando lo encontraron, el animal presentaba heridas por todo el cuerpo, cicatrices, dientes astillados, problemas con su sistema inmunológico y una herida ya curada en el ojo.

La situación del pobre Bruce era muy mala, pero eso no le impidió a Sandra darle una segunda oportunidad para que tuviera la vida que se merecía.

Después de un año con ella, la salud de Bruce ha mejorado notablemente, y su dueña ha subido un vídeo a Instagram contando su historia. "Hace un año conocí al gato más triste que he visto en mi vida", comentó.

"No voy a mentir, la idea de adoptar a un gato que era callejero con varios problemas de salud me asustaba. No mejoró cuando estaba a punto de rellenar el papeleo y el personal del refugio me dijo que necesitaría cirugía dental. Me dije a mí misma que todavía podía dar marcha atrás, pero al mirarle a los ojos tristes, también me di cuenta de que no podía dejarlo allí", comentó en la descripción del video.

"Muchas veces me pregunté si había hecho lo correcto. Antes de tenerlo, nunca le había administrado medicamentos a un gato. Ahora tenía que hacerlo hasta 15 veces al día. Noches de insomnio, facturas del veterinario, problemas de comportamiento, alergias alimentarias... me convirtió en un desastre", explicó.

Por suerte, cada día Bruce iba encontrándose mejor, y su convivencia con Sandra mejoró mucho. Los vínculos de confianza y afecto se hicieron más fuertes y por fin el gato se sintió feliz con ella.

"Poco a poco, nuestros días mejoraron. Encontré comida que podía comer, no necesitaba más medicamentos y comenzó a dormir toda la noche a mi lado. Hoy ha pasado un año desde que lo traje a casa y no cambiaría nada (...) estoy muy feliz de tenerlo a mi lado", contó.

El video se convirtió en viral rápidamente, llegando a alcanzar 30.000 reproducciones. Además, a muchas personas les llegó al corazón su historia, y se lo demostraron en más de 1.000 comentarios que les dejaron.