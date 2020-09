Fotos / Furor en redes por rockero argentino que se parece al Chavo

"No me enojo, ni mucho menos", aseguró Phil Claudio Gonzáles en Facebook, compartiendo él mismo una de las divertidas imágenes.

Por: Agencias 01:33 PM / 28/09/2020

Una foto de un hombre que aparece con una cerveza en la mano, rodeado de sus amigos, ha causado furor en las redes sociales, desatando una avalancha de memes y bromas al respecto.

El motivo del fenómeno se debe al gran parecido que los internautas le encontraron a Phil Claudio Gonzales, un músico aficionado al rock de Argentina, con el Chavo del 8, el famoso personaje de la televisión creado e interpretado por el mexicano Roberto Gómez Bolaños.

El argentino fue bautizado en las redes como el "Chavo del 8 metalero" y según publicó el portal de noticias RT, Gonzáles realmente ha resultado ser un amante del rock, que desde el 2019 toca con su banda metalera en algunos bares y se dedica a vender en Facebook una gran variedad de camisetas de famosos grupos musicales como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otros.

Por su parte, el hombre se ha tomado de la mejor manera las divertidas comparaciones que se hicieron entre él y el mítico personaje y arremetió contra los que propinaron comentarios con insultos a raíz de las publicaciones.

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me c... de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos", escribió el argentino en su cuenta de Facebook.

Lejos de ofenderse, Gonzáles también ha compartido con sus seguidores un video que muestra a uno de los memes en el que sale abrazando a un hombre, que fue convertido por los internautas en otro personaje de la serie, el señor Barriga, interpretado por el actor mexicano Édgar Vivar. "El señor Barriga, personificado por Cristian Poirier. Quedaste pegado vos también. ¡El ridículo no lo voy a hacer solo, obvio!", bromeó el músico.