Fotos / Comenzó el carnaval más largo del mundo: el de Uruguay

La fiesta se extiende durante 40 días en Montevideo. En un teatro de la capital uruguaya, los conjuntos participantes compiten en varias categorías.

Por: Xinhua 01:44 PM / 29/01/2020

El Carnaval en Uruguay empieza antes y termina después que en cualquier otro país en el mundo. superando en extensión incluso el de Rio de Janeiro.

Ovacionados por miles de espectadores, desde esta semana pasan por el Teatro de Verano de Montevideo los conjuntos que compiten en el concurso oficial que se extiende durante 40 días.

"Nosotros no nos tomamos vacaciones. El disfrute nuestro es éste", dijo a la agencia china de noticias Xinhua Carlos Pintos, directivo de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).

"Los ensayos comienzan en pleno invierno. Lo que se ve ahora es el trabajo de muchos meses. Sólo los que estamos en esta familia sabemos lo que se siente ser carnavalero", comentó Pintos.

La crítica sobre los principales hechos del año pasado, parodias, música, baile y trajes impactantes conforman los espectáculos en cinco categorías: murgas y parodistas (las más populares), comparsas, humoristas y revistas.

El concurso en el Teatro de Verano, que tiene una capacidad de unos 6.000 espectadores, se replica cada noche en cada barrio en los tablados, donde los conjuntos hacen presentaciones fuera del concurso.

Con los últimos rayos de sol y cuando el calor del verano austral ya cede, personas de distintas edades compran sus entradas para estos escenarios que también son el alma del carnaval local.

"Venimos a ver murgas. A toda la familia le gusta. Desde hace meses esperamos para venir al tablado (escenario)", comentó a Xinhua Leandro Hernández, un treintañero que junto a su esposa y su hijo pequeño se disponían a ingresar al Velódromo, un enorme tablado ubicado en el Parque Batlle.

El Carnaval se inauguró oficialmente el jueves 23 de enero pasado con un desfile callejero de siete cuadras de extensión por la Avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo.

Los ganadores del desfile fueron La Venganza de los Utileros (murgas), Zíngaros (parodistas), Sarabanda (Comparsas), Cyranos (humoristas) y La Compañía (revista).

Gerardo Reyes, el gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, recordó en diálogo con Xinhua que el carnaval "es la fiesta popular más grande que tiene la ciudad" y "el evento de mayor duración".

La murga y el candombe (música y danza afrouruguaya) son las expresiones artísticas autóctonas más representativas de la fiesta popular, las cuales incluso trascendieron fuera de las fronteras.

Con más de una decena de miembros disfrazados y de caras pintadas, la murga actúa, canta y baila al ritmo de bombo, platillos y redoblante, con una mirada sobre la realidad plena de humor, sátira y crítica.

l candombe, ritmo musical generado por tamborileros, es una tradición de los esclavos africanos que llegaron al país en el siglo XIX, que fue declarado patrimonio intangible de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Lo que mueve a los carnavaleros es la pasión y no el dinero. "No conozco un director de conjunto de carnaval que haga plata. Al contrario conozco directores que han perdido hasta su casa por los conjuntos" porque la competencia "a veces lleva a gastar lo que no se puede", explicó Pintos. "Es un vicio muy caro", agregó.

En el Teatro de Verano está la competencia por el primer puesto en cada categoría pero en los barrios no falta la ilusión de un niño por algún día pintarse la cara y subirse al escenario.