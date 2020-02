Fotos / Así serían los grandes personajes de la Historia si vivieran hoy

Una web recrea por computadora el aspecto que tendrían hoy personajes históricos como Julio César o Cleopatra, entre otros.

Por: Agencias 07:55 AM / 03/02/2020

Quién no ha dejado volar la imaginación en clase de Historia. Quién no se ha imaginado en el antiguo Egipto, o en Roma, caminando por sus calles, contemplando a los protagonistas escapados de las páginas de los libros. La diseñadora estadounidense Becca Saladin ha llevado sus ensoñaciones a la práctica con el proyecto Royalty Now, en el que reproduce, a partir de bustos o pinturas, el aspecto que tendrían ahora los personajes más conocidos de la Historia.

El resultado --según publicó el diario español El Mundo--es curioso porque, además de reproducir la fisionomía de los personajes, los viste y peina como a cualquier hijo de vecino en el siglo XXI.

Sus diseños están disponibles bajo pago en Internet, pero ha compartido algunos de los mejores en su perfil de Instagram: