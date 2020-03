Fotos / El ‘superabuelo’ con 7 nietos que parece de 30 años

¿Su secreto? Hacer ejercicio, llevar una dieta baja en carbohidratos, una vida sin estrés y... dormir sin su celular al lado.

Por: Agencias 03:40 PM / 17/03/2020

Andy Wilkinson tiene 56 años, pero su apariencia es de alguien de 30, a pesar de ser padre de tres y abuelo de siete. El hombre, quien reside en Coventry, Inglaterra, confiesa que con cierta frecuencia es confundido con las parejas de sus hijas.

“Se me acercan mujeres de treinta años y me confunden con la pareja de mis hijas y no con su padre, lo cual, en ocasiones, es vergonzoso”, relató el joven abuelo.

El secreto de Andy para mantenerse joven consiste en someterse a una exigente rutina de ejercicio, llevar una dieta baja en carbohidratos, una vida sin estrés y dormir en una habitación totalmente oscura.

Desde el 2019 este entrenador personal inglés decidió abrir su cuenta de Instagram, donde comparte tips y también detalles de su vida en familia. Sus tres hijos tienen entre 33 y 37 años, mientras que sus nietos van de los 6 a los 10 años.

“Los genes ayudan, pero no hay más secreto que el ejercicio duro y la alimentación. El estrés también envejece, así que intento no preocuparme en exceso. Tengo un mantra personal que es: ‘todo va a estar bien’. Y me ayuda a mantenerme en calma y salir adelante”, detalló. También dijo que cualquiera puede extender la juventud si lleva un estilo de vida tranquilo y sin estrés.

En cuanto a la alimentación, explica que no consume batidos proteicos ni suplementos para conseguir un abdomen de acero. “Se trata de comer comidas saludables, porciones controladas y reducir el consumo de carbohidratos a medida que envejecemos”, dijo.

“También bebo mucha agua. Puedes ponerte todas las cremas del mundo en la cara, pero el agua es lo más importante cuando se trata de una buena piel. Y de vez en cuando bebo una copa de vino tinto, pero tomo muy poco alcohol”, reveló Wilkinson sobre su dieta.

Finalmente, el hombre aseveró que uno de los secretos más importantes para lucir joven es dormir y descansar. “No ceno tarde, siempre me acuesto antes de la medianoche y duermo en una habitación completamente oscura, sin mi teléfono”, concluyó.