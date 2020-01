Falleció el sultán más antiguo del Medio Oriente, Qaboos bin Said de Omán

Era soltero, no tuvo hijos y no nombró públicamente a un heredero, una tradición entre la dinastía gobernante Al Said.

Por: AP / Redacción WEB 05:20 PM / 11/01/2020

El sultán Qaboos bin Said de Omán, considerado como el monarca gobernante más antiguo del Medio Oriente que tomó el poder en un golpe de palacio en 1970 y llevó a su sultanato árabe a la modernidad mientras equilibraba cuidadosamente los lazos diplomáticos entre los adversarios Irán y Estados Unidos, murió a los 79 años.

Educado en Gran Bretaña, reformó una nación que albergaba solo tres escuelas y leyes severas que prohibían la electricidad, las radios, los anteojos e incluso los paraguas cuando asumió el trono.

Bajo su reinado, Omán se hizo conocido como un destino turístico acogedor y un interlocutor clave en Medio Oriente, ayudando a los Estados Unidos a liberar a los cautivos en Irán y Yemen e incluso organizando visitas de funcionarios israelíes mientras rechazaba su ocupación de la tierra que los palestinos quieren para un futuro estado.

“No tenemos ningún conflicto y no le ponemos combustible al fuego cuando nuestra opinión no está de acuerdo con alguien”, dijo el sultán Qaboos a un periódico kuwaití en una entrevista en 2008.

La agencia de noticias estatal de Omán anunció su muerte el sábado temprano, pero no ofreció ninguna causa. La corte real declaró tres días de luto. Siguiendo la tradición islámica, el sultán fue enterrado antes del anochecer.

La muerte del sultán había aumentado el riesgo de disturbios en este país en el extremo oriental de la Península Arábiga.

Pero en cuestión de horas, la televisión estatal de Omán anunció a Haitham bin Tariq Al Said, quien había servido como ministro de Cultura, como el nuevo sultán.