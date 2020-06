Facebook y Snapchat se suman a las empresas que condenan el racismo

Zuckerberg agregó que la red social destinará $ 10 millones a organizaciones que trabajan en temas vinculados a la justicia racial.

Por: Reuters 09:00 AM / 01/06/2020

Facebook y Snapchat se sumaron a las empresas que han condenado la desigualdad racial en Estados Unidos tras las violentas protestas por George Floyd, un afroamericano que murió mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis la semana pasada.

Las gigantes tecnológicas se pusieron de acuerdo con Intel Corp, Netflix Inc y Nike Inc para adoptar una postura pública contra la muerte de Floyd, expresando su preocupación por la discriminación contra los afroamericanos.

“Apoyamos a la comunidad afroamericana y a todos aquellos que trabajan por la justicia en honor a George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros cuyos nombres no serán olvidados”, dijo el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, en una publicación.

Zuckerberg agregó que la red social destinará 10 millones de dólares a organizaciones que trabajan en temas vinculados a la justicia racial.

El arresto de Floyd, de 46 años, fue captado en un video en el teléfono celular de un espectador que se volvió viral. Mostró a un oficial de policía sujetándolo mientras le presionaba la rodilla contra el cuello y Floyd gemía: “Por favor, no puedo respirar”.

Su muerte causó una nueva ronda de indignación por el trato a los afroamericanos de parte de agentes de policía, polarizando política y racialmente al país a medida que los estados comienzan a aliviar los bloqueos durante la pandemia de covid-19.

“Estoy desconsolado y enfurecido por el trato que reciben las personas negras y las personas de color en Estados Unidos”, declaró el presidente ejecutivo de Snapchat, Evan Spiegel, en un comunicado interno.

“Debemos comenzar un proceso para asegurar que la comunidad negra de Estados Unidos sea escuchada en todo el país”.

El viernes, Nike cambió su eslogan icónico para crear conciencia sobre el racismo.

“Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay problemas en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo”, dijo la compañía en un video que tiene más de seis millones de visitas y fue compartido por celebridades y por su rival Adidas AG.