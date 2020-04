Evitar accidentes como motociclistas

Comparados con otros vehículos, las motocicletas son pequeñas y están expuestas. Como resultado, los accidentes de motociclistas tienden a ser mucho más graves que los accidentes de autos.

Por: Nota de Prensa 05:01 AM / 30/04/2020

Los motociclistas tienen 28 veces más probabilidades de morir en un accidente que las personas en vehículos de pasajeros. Aunque generalmente los motociclistas son vistos como imprudentes y peligrosos, nada puede estar más alejado de la realidad. En realidad, a menudo sus lesiones son causadas por las acciones de otros conductores.

Comparados con otros vehículos, las motocicletas son pequeñas y están expuestas. Como resultado, los accidentes de motociclistas tienden a ser mucho más graves que los accidentes de autos.

Después de un accidente de motocicleta, es importante trabajar con un equipo legal experimentado que sepa cómo evaluar sus daños para que pueda recibir la compensación correspondiente.

Determinando la Culpa en los Accidentes de Motocicletas

Las motos son más pequeñas y por lo tanto son menos visibles para otros conductores, pero eso no les absuelve de notar o ceder el derecho al paso de los conductores de motocicleta. El conductor que cause un accidente puede ser considerado responsable por sus lesiones si se comporta de manera negligente, como no revisar sus espejos o conducir demasiado cerca de otros vehículos.

En algunos casos, otro conductor podría no ser el único culpable. Dependiendo de la causa del accidente, otras partes culpables pueden incluir:

Diseñador, fabricante o ensamblador de la motocicleta

Diseñador, fabricante o ensamblador del equipo de seguridad

Equipos de construcción o carreteras

Realizaremos una investigación minuciosa de su colisión para determinar quién es el responsable final de sus lesiones.

Accidentes de Motocicleta Sin Contacto

¿Sabía que puede ocurrir un accidente incluso si no golpea a otro vehículo? Conocido como accidente sin contacto, estos accidentes ocurren cuando el conductor activa los frenos o tumba su motocicleta para evitar una colisión.

Si estuvo involucrado en un accidente de motocicleta sin contacto, el otro conductor todavía puede ser considerado responsable por su negligencia. Ejemplos de acciones negligentes incluyen descuido, comportamiento agresivo o imprudente, tales como:

Cambiar de carril sin poner las señales

Pasarse luces rojas

Conducir muy cerca del otro vehículo

No revisar los puntos ciegos

Enviar mensajes y conducir

Exceder los límites de velocidad establecidos

Demostrar la culpa de un conductor negligente en un accidente sin contacto puede ser difícil. Si el conductor no está consciente de que ha causado sus lesiones, probablemente abandonará la escena.

Nuestros abogados pueden ayudarle a demostrar que las acciones negligentes de otro conductor causaron que usted se desviara, se cayera o tumbara su motocicleta, causando sus lesiones. Ellos trabajarán con usted, cualquier testigo y fuerzas del orden para localizar y procesar al conductor culpable.

Leyes de Cascos de Motocicleta de California

Todos los conductores californianos menores de 21 años deben usar un casco cuando operan una motocicleta. Los motociclistas mayores a 21 años solo pueden conducir sin un casco si han completado el curso de capacitación y seguridad de operador de motocicletas Y están cubiertos por un plan de seguro médico aplicable.

Si bien puede estar exento por las leyes de casco, no debe conducir sin uno. Las lesiones graves a la cabeza son una de las lesiones personales más comunes asociadas con los accidentes de motocicletas, y un casco puede reducir el riesgo de lesiones en un 69 por ciento. Un casco también reduce el riesgo de muerte en un 37 por ciento. Si está buscando un abogado de accidentes de moto en San Diego, estamos aquí para ayudarlo.

Opinión de un Abogado de Accidentes de Motocicletas

Hemos visto los devastadores efectos que un accidente de motocicletas puede tener para una familia. Los casos de accidentes de motocicletas pueden ser extremadamente complejos y requieren de la asistencia de un abogado de accidentes experimentado. Si usted o alguien a quien ama ha sufrido un accidente de motocicletas, necesita un abogado agresivo que tenga la experiencia de conseguir la compensación que se merece.

El derecho a la acción legal puede ayudar a las víctimas de lesiones de motocicletas a recuperar la compensación que necesitan para cubrir sus gastos médicos, pérdida de trabajo, y daños a la calidad de vida de la víctima.

Nakase Law Firm la experiencia necesaria para ser su abogado en los procedimientos judiciales o acuerdos. Nuestra opinión es que el sistema ofrece oportunidades a los sobrevivientes de lesiones de motocicleta para luchar por justicia cuando resultan lesionados debido a la negligencia de un tercero. Creemos en proteger a los motociclistas de San Diego de las empresas y personas que sienten indiferencia por la seguridad.

Los reclamos por accidentes de motocicletas son difíciles porque las compañías de seguros y jurados pueden ser poco comprensivos con las víctimas. Incluso cuando ocurren lesiones graves como resultado de la negligencia de otro, conducir una motocicleta con frecuencia es percibido como descuidado e imprudente; aumentado la velocidad y cambiando rápidamente dentro y fuera de los carriles de conducción.

Nuestros abogados recopilarán y preservarán toda la evidencia incluyendo las declaraciones de los testigos, reportes policiales, y registros médicos. Consultamos con cada experto para apoyar todos sus reclamos. Si contratas un abogado de accidentes de moto en San Diego, puede revisar los autos de ambos, de ti y del otro conductor. Nuestros abogados de accidentes de coche se dedican a ayudar a los lesionados y a sus seres queridos a recuperarse y volver a su rutina diaria.