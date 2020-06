Estudian si la Vía Láctea alberga unas 36 civilizaciones inteligentes

La investigación parte de la hipótesis de que la vida inteligente se formaría en otros planetas de forma similar a como sucedió en la Tierra y de ahí los investigadores han estimado en más de tres decenas el número de civilizaciones capaces de comunicarse en la Vía Lactea.

Por: EFE 12:25 PM / 15/06/2020

En la Vía Láctea podrían haber unas 36 civilizaciones inteligentes y estarían una distancia media de unos 17.000 años luz, considera un estudio de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), que publica este lunes 15 de junio The Astrophysical Journal.







La investigación parte de la hipótesis de que la vida inteligente se formaría en otros planetas de forma similar a como sucedió en la Tierra y de ahí los investigadores han estimado en más de tres decenas el número de civilizaciones capaces de comunicarse en la Vía Lactea.







El profesor de Astrofísica de la Universidad de Nottingham Christopher Conselice señala que, "teniendo en cuenta que son necesarios unos 5.000 millones de años para que se forme vida inteligente" en otros planetas como la Tierra, "debería haber, al menos, unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia".







El experto explica en un comunicado que "la idea es mirar la evolución, pero a escala cósmica. Llamamos a este cálculo el límite astrobiológico de copérnico".







El método clásico para estimar el número de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas de valores relativos a la vida, por lo que las opiniones sobre tales asuntos varían de manera sustancial, seña uno de los autores de la investigación, Tom Westby.







Sin embargo, el método usado en este estudio "simplifica esas suposiciones usando nuevos datos, lo que nos da una estimación sólida del número de civilizaciones en nuestra galaxia", explica.







El estudio indica que ese número de civilizaciones depende, en gran medida, de cuánto tiempo llevan enviando de forma activa al espacio señales de su existencia, por ejemplo transmisiones de radio por satélite, televisión u otros medios.







"Si otras civilizaciones tecnológicas duran tanto como la nuestra, que actualmente tiene 100 años, entonces habrá unas 36 civilizaciones técnicas inteligentes en curso en toda nuestra galaxia", indica el estudio.







Los expertos también han calculado que la distancia media de esas civilizaciones sería de "unos 17.000 años luz" lo que hace "muy difícil su detección y muy difícil" la comunicación con ellas debido a tecnología actual.







En cualquier caso, no descartan la posibilidad de que seamos la única civilización dentro de nuestra galaxia, "a menos que los tiempos de supervivencia" sean largos.







La investigación sugiere, según Conselice, que la búsqueda de civilizaciones extraterrestres inteligentes "no sólo revela la existencia de formas de vida, sino que también nos da pistas de cuánto tiempo durará nuestra propia civilización".







Así, considera que "si descubrimos que la vida inteligente es común, so revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más tiempo que unos pocos cientos de años, sin embargo, si descubrimos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo".







Para Conselice, "buscando vida extraterrestre inteligente, aunque no encontremos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino".