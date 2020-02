El yaravirus tiene genes nunca antes vistos

Los investigadores llamaron al pequeño virus yaravirus después de "Yara", la madre de las aguas. Casi todo sobre el es único.

Por: Agencias 12:24 PM / 12/02/2020

Nuestro planeta está lleno de misteriosos microbios. Ahora, en las aguas de un lago artificial, los científicos pueden haber descubierto uno de los más misteriosos de todos: un nuevo virus con genes que nunca antes se habían visto.

Hace un par de años, el grupo recolectó muestras de agua de los arroyos del lago Pampulha, una laguna artificial en la ciudad de Belo Horizonte en Brasil, en busca de virus gigantes, o aquellos con genomas masivos, que infectan organismos unicelulares llamados amebas. . Pero cuando el equipo regresó al laboratorio y agregó estas muestras para absorber células para tratar de atrapar virus gigantes en su intento de infectar las células, encontraron un intruso mucho más pequeño.

"Fue realmente una gran sorpresa ya que hasta ahora solo conocemos virus gigantes que infectan a las amebas, no virus pequeños", dijo el autor principal Jônatas Abrahão, profesor asociado en el departamento de microbiología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Este nuevo virus tenía solo alrededor de 80 nanómetros de diámetro, pero todos los virus que infectan la ameba que conocemos hasta la fecha son mucho más grandes, con más de 200 nanómetros, dijo Abrahão a Live Science



Los investigadores llamaron al pequeño virus "Yaravirus" después de "Yara", la madre de las aguas, un personaje importante en las historias mitológicas de las tribus indígenas Tupi-Guaraníes, según el estudio.

Cuando los investigadores analizaron el genoma del microbio, descubrieron que la mayoría de ellos nunca se habían visto en ningún otro virus. Buscaron la firma del gen Yaravirus en miles de datos genómicos ambientales y no encontraron indicios, "que indiquen cuán raro es este virus", dijo Abrahão.

Añadió que solo seis de los 74 genes mostraron algún grado de similitud con otros genes conocidos. Se sabe que algunos de los genes conocidos también están presentes en los virus gigantes, pero como el Yaravirus es pequeño en tamaño y genoma, no es un virus gigante, dijo Abrahão. Sin embargo, infecta a las amebas como lo hacen los virus gigantes.

"Esta es una de las razones por las que este nuevo virus es tan intrigante y afirmamos que desafía la clasificación de los virus de ADN ", dijo Abrahão. Además, los virus de ADN se clasifican en función de la proteína que forma su caparazón o cápside. La cápside de Yaravirus no se parece a ninguna proteína previamente conocida. Tampoco está claro cuándo y dónde se originó y evolucionó este virus, señaló el portal.

"Sería necesario aislar nuevos virus similares al Yaravirus para mejorar nuestro análisis e intentar definir su origen", dijo. Aunque aislaron el virus recientemente, es posible que este virus haya estado circulando en la Tierra durante siglos, dijo Abrahão.

En cualquier caso, el yaravirus no infecta las células humanas.

"Si consideramos todos los virus conocidos por ahora, podemos decir que la mayoría de ellos no representan ninguna amenaza para nuestra salud", dijo Abrahão. Pero eso no significa que no debamos preocuparnos por ellos. "Los virus son extremadamente importantes en [el] ambiente", ayudando con el reciclaje de nutrientes o el control de plagas, dijo Abrahão.

El grupo espera analizar más a fondo las características del virus en un esfuerzo por comprender cómo interactúa con las amebas y otros huéspedes potenciales, y descubrir el origen del microbio y cómo evolucionó. Y este estudio muestra que "conocemos solo una fracción muy pequeña de esta diversidad" de virus presentes en nuestro planeta, dijo Abrahão. "Todavía hay mucho por explorar".