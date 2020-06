Errores que se cometen después de un accidente de tránsito

La falta información como por no contar a tiempo con la ayuda de un buen abogado de accidentes de autos, las víctimas llegan a cometer ciertos errores, los cuales pueden conducir directamente a la denegación de compensación luego de sufrir un accidente automovilístico

Por: Nota de Prensa 05:58 AM / 19/06/2020

No cabe duda alguna que algunas veces por la falta información como por no contar a tiempo con la ayuda de un buen abogado de accidentes de autos, las víctimas llegan a cometer ciertos errores, los cuales pueden conducir directamente a la denegación de compensación luego de sufrir un accidente automovilístico, por lo tanto se agrava no solo su situación física sino también financiera, por ende es que nosotros por medio de este post queremos compartir con ustedes cuáles son los errores más comunes que se cometen después de un accidente automovilístico, para que ustedes si llegan a ver envueltos en un accidente de este índole los puedan evitar y hagan las cosas bien.

Para nadie es un secreto que con mucha frecuencia las víctimas de accidentes automovilísticos se enteran de que cometieron un error justo cuando ya es realmente muy tarde, además hay que estar muy conscientes que estos errores suelen tener serias consecuencias para el éxito del reclamo o en su defecto para la demanda entablada, por tal motivo, es sumamente necesario saber cómo se pueden evitar estos errores atendiendo siempre al sentido común.

En estos casos el error más comunes es el no contratar a un abogado cuanto antes, pues no está demás explicar que tan pronto se tiene un accidente automovilístico lo ideal es contactar a un bufete de abogados con muy buena reputación, para hacerse de un buen abogado, que es el que los va ayudar en todo este proceso, cabe señalar que muchas personas omiten este paso, pues estas creen poder resolver por sí solas sus casos y lidiar con ajustadores de las compañías de seguros, cosa que no esta bien, este es un grave error, en especial si en dicho accidente hay lesionados o muertos, además recuerden que las compañías de seguros van hacer hasta lo imposible para no pagar indemnización o no pagar ni un centavo a las víctimas, sin importar su condición social o médica, por esta razón es que en estos casos resulta ser de vital importancia contratar un buen abogado.

Otro error que se comete mucho después de sufrir un accidente automovilístico, es el no consultar un médico de inmediato, lo primero que se debe hacer luego de tener un accidente de auto es el buscar atención médica, puesto que al no ir al médico rápidamente después del accidente no solo resulta ser contraproducente, sino que además envía un mensaje negativo a la compañía de seguros, ya que si usted en dicho accidente resulta herida, pero decide no tratar su lesión con urgencia, con esta acción usted querrá decir que la misma no es grabe, por lo que el ajustador del seguro médico podría pensar que su caso en especial no es urgente, por lo que cualquier indemnización será suficiente en su caso, así que si usted llega a sufrir un accidente de este tipo debe ir de inmediato al médico y luego llamar a un abogado con experiencia en estos casos, ya que el mismo luchara por lograr una mejor compensación para usted.

Además de ello hay otro error que es muy común en estos casos y es el no mantener informado a su abogado, pues no podemos obviar el hecho que muchas veces las víctimas de accidentes de tránsito deciden por alguna razón ocultar detalles del accidente a su abogado o en su defecto evitar informarle acerca de cualquier asunto relacionado con las lesiones, cosa que está mal, ya que el abogado de accidentes automovilísticos que usted contrate debe sí o sí conocer absolutamente todos los detalles relacionados con su accidentes, hasta los más mínimos detalles del mismo.

Después de un accidente de auto muchas personas cometen el error de no seguir las órdenes del médico al pie de la letra, cosa que en sí es muy perjudicial para la persona en cuestión, ya que debido a ello el tratamiento médico no surtirá el efecto deseado o en el peor de los casos la lesión se agravara y si la compañía de seguros confirma que la persona en cuestión no siguió el tratamiento tal cual como se lo indicó el médico, esta puede paralizar los pagos de inmediato o incluso denegar totalmente la compensación.

Además de todo ello el hecho de que algunas personas discuten el caso con otros conductores o personas en el mismo lugar del choque o incluso el discutir sobre el mismo con uno de los involucrados es un error gravísimo, ya que estas personas pueden utilizar en su contra sus propias palabras, por eso siempre es mejor hablar sobre este tema con su abogado antes que con cualquier otra persona.