Erika Mejía, La Reina de las Rosas sorprende a Maluma en su bienvenida a Miami

Hace algunos días y durante la cuarentena por coronavirus en Colombia, el artista Maluma había compartido en las redes sociales fotos y videos que lo mostraban en Colombia. Sin embargo, recientemente se conoció que dejó su país natal para volar a Miami, lo que provocó una fuerte polémica en las redes sociales.

Por: Nota de Prensa 05:09 AM / 18/07/2020

La reina de las rosas, Erika Mejía fue la encargada de realizar, un arreglo para dar una cálida bienvenida a la ciudad de Miami al artista colombiano por parte de su familia. Tomando en cuenta que ya ha trabajado para otros artistas de talla mundial en otras oportunidades como Anuel AA, Karol G, Demi Lovato, Camila Cabello, entre otros.

¿Quién es Erika Mejía?

El arte de las rosas que ha venido desarrollando la Hondureña por medio de su empresa Lovely Roses, no solo la ha hecho ser merecedora de un status privilegiado en el mundo del espectáculo latino en Estados Unidos, también se ha consolidado como una de las floristas más capacitadas y profesionales de la actualidad. Es reconocida por lo llamativo de sus arreglos y su novedosa técnica de preservación química de rosas con duración promedio de 3 años conservando un aspecto impecable, como desde el primer día garantizando al consumidor un producto de calidad y de lujo.

Mejía es llamada en el mundo de los artistas, la reina de las rosas y es que lo delicado de sus diseños se concatena de manera perfecta con su imagen personal y su manera de dirigirse en los medios de comunicación; sus redes sociales, al igual que sus flores son una obra de arte en pleno apogeo, que ha venido motivando e incentivando a miles de jóvenes a cumplir sus sueños y a plasmar en la realidad lo que se plantean, Erika Mejía afirma: “quiero que las personas que me sigan tengan mente millonaria y no me refiero solo al dinero, yo quiero que las personas sean millonarias en salud, en sueños, en trabajo, en perseverancia, en disciplina y constancia, a medida que entendemos que la mente millonaria radica en alinear nuestra alma, sentimientos y espíritu en concordancia con la consolidación de una meta muy clara los resultados que nos dirigen a nuestra meta serán positivos y el camino tomado será el correcto”.

¿Cuál ha sido la clave del éxito para La Reina de las Rosas?

Con mucho ingenio en su cabeza y dedicación en sus manos, ha logrado concretar negocios con grandes famosos de talla internacional y ahora brinda cursos virtuales y presenciales: “Personalmente guiaré a los participantes para que aprendan el concepto Lovely Roses de arreglos en rosas naturales y preservadas, así como muchos otros temas”, indicó Mejía, quien ha realizado trabajos para Thalía, Pitbull, Demi Lovato, Camila Cabello o Luis Fonsi, y hasta fue cómplice de Annuel para realizar una sorpresa para Karol G.

La idea concreta de Lovely Roses es crear arte con los arreglos florares 100% naturales y preservados. Para esto, se necesita muchísima práctica, dedicación y constancia ante los detalles y los requerimientos de los clientes.

Erika ha captado la atención de los millones de seguidores del intérprete canciones como “Cuatro Babys” y “Felices los cuatro”, poco a poco y con muchísimo esfuerzo ha cogido influencia en círculos cada vez mas selectos de artistas, ha venido trabajando para magnos eventos como Premios Lo Nuestro, Nuestra Belleza Latina y Premios Juventud, subiendo como la espuma esta emprendedora seguirá dando de qué hablar.

