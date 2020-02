Encuentran momias de sacerdotes egipcios enterrados con miles de "sirvientes"

Los arqueólogos dijeron que no están seguros de cuántas momias están enterradas en el sitio.

Por: Agencias 01:00 PM / 02/02/2020

Se ha descubierto un cementerio masivo que contiene los restos de varios sumos sacerdotes del antiguo Egipto , junto con sus asistentes, en la parte norte del sitio de Tuna el-Gebel, anunció el Ministerio de Antigüedades de Egipto el jueves 30-E.

Hasta ahora, los arqueólogos han descubierto 20 sarcófagos de piedra (ataúdes) hechos de "piedra caliza de muy buena calidad" en el cementerio, que se encuentra a unas 270 millas (270 kilómetros) al sur de El Cairo, dijo Mostafa Waziri, secretario general de Egipto, durante una sesión informativa.

Además, los entierros juntos contenían unos 700 amuletos, algunos de oro o piedras preciosas, junto con más de 10,000 figuras de shabti hechas de loza (una cerámica esmaltada), dijo Waziri. Los antiguos egipcios creían que las figuras de shabti servían a los fallecidos en el más allá, según reseñó el portal web Live Science.

Los arqueólogos dijeron que no están seguros de cuántas momias están enterradas en el sitio. Pero dado que muchos de los sarcófagos de piedra aún no se han abierto, es probable que se descubran muchos, dijeron los investigadores.

"Las excavaciones todavía están en marcha. Esperamos encontrar más y más descubrimientos en esta área", dijo Waziri. Se están realizando trabajos de conservación en la cabeza de uno de los sarcófagos de piedra que se descubrió.



Período tardío de Egipto

Los sumos sacerdotes enterrados en el sitio datan de lo que los arqueólogos llaman el "Período Tardío", un momento en que el antiguo Egipto a menudo luchaba por lograr la independencia de los extranjeros, incluidos los nubios , asirios y persas. Los primeros entierros del período tardío encontrados hasta la fecha son de la dinastía 26 (688 a. C. a 525 a. C.), una época en que Egipto recuperó su independencia después de que los nubios lo gobernaran.

El período tardío terminó en 332 a. C., cuando los ejércitos de Alejandro Magno entraron en Egipto. Después de la muerte de Alejandro, en el 323 a. C., los descendientes de Ptolomeo I (uno de los generales de Alejandro Magno) gobernaron Egipto durante casi tres siglos, hasta que los romanos tomaron el país en el 30 a. C, detalló el portal.

Aunque las potencias extranjeras a menudo controlaban el país, la religión egipcia continuó prosperando. Los diversos gobernantes extranjeros, incluidos los emperadores romanos, tendían a respetar las antiguas tradiciones religiosas de Egipto.