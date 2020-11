¿En qué pueden ayudarme Google Earth y Google Maps?

Ambas aplicaciones son realmente muy útiles, pues estas nos permiten encontrar rutas y acceder a detalles geográficos, de forma fácil, sencilla como rápida, ya que para ello solo debemos contar con un dispositivo con acceso a internet y hacer uso de dichas aplicaciones.

Por: Nota de prensa 06:24 AM / 09/11/2020

Como es de saber Google Earth y Google Maps resultan ser dos aplicaciones de software desarrolladas por Google Inc, USA. Cabe señalar que ambos programas son muy similares, además los mismos nos pueden ser de mucha ayuda en nuestro día a día.

Tanto Google Earth como Google Maps se generan en base a las imágenes satelitales, y estos programas que se suelen utilizar como mapas de globo virtual utilizan archivos con extensión kmz para almacenar datos geográficos, pero en realidad ¿en qué nos pueden ayudar día tras día ambos programas?, si esta es tu incógnita, continua leyendo este post, ya que a lo largo del mismo lo explicaremos brevemente.

Ambas aplicaciones son realmente muy útiles, pues estas nos permiten encontrar rutas y acceder a detalles geográficos, de forma fácil, sencilla como rápida, ya que para ello solo debemos contar con un dispositivo con acceso a internet y hacer uso de dichas aplicaciones, para así encontrar por ejemplo alguna dirección específica, o incluso para saber llegar a una dirección en concreta, cabe señalar que en el mapa cada nivel de zoom se crea por medio de la combinación para crear así una imagen completa de la ubicación que estemos realizando, así que en cada nivel de zoom las imágenes correspondientes de un servidor se cargan automáticamente para ser mostradas con la dirección o ruta que estemos buscando.

Así que gracias a estas aplicaciones nosotros podemos día tras día saber nuestra ubicación específica, esto en el caso de habernos perdido o metido a una zona que no conocemos, además podemos obtener de lleno una dirección, es decir, si quedamos con una amigo o compañero de trabajo en una zona específica, y nosotros no sabemos dónde nos queda esta o como llegar, gracias a estas apps podemos conocer la dirección exacta de dicho lugar en solo cuestión de segundos, pero eso no lo es todo, pues por medio de estas aplicaciones nosotros podemos hasta trazar recorridos para llegar a un lugar en específico justo desde donde estamos para además llegar en el menor tiempo posible.

En fin, no cabe la menor duda que, ambas herramientas nos sirven para ubicarnos independientemente de la ciudad o en el lugar en el que nos encontremos, nos permite observar mapas en tiempo real y el poder desplazarnos por los mismos para saber cómo llegar a un determinado lugar, pero eso no lo es todo, pues también nos permiten conocer qué medios de transporte nos permiten llegar a antes a dicho lugar, como que rutas se debe o se pueden seguir para llegar al destino seleccionado, entre mucho más.

Si tú aún no ha utilizado estas potentes y eficaces herramientas, nosotros te invitamos a usarlas, puesto a que las mismas realmente nos podrán sacar de apuros sobre todo en aquellos momentos en los que no sabes exactamente dónde estamos, o en los casos donde no sabemos cómo llegar a una dirección o donde no sabemos dónde nos queda específicamente esa dirección, por ende, nosotros les recomendamos empezar a usar Google maps y Google Earth.