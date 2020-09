En el cielo o en el suelo, dos modelos de ocio al aire libre

De entre las muchas posibilidades que existen para disfrutar del exterior, dos de las que más practicantes atraen son los aviones teledirigidos y los patinetes eléctricos.

Por: Israel Guerra 05:59 AM / 08/09/2020

En un mundo donde el ocio virtual parece copar la mayor parte del tiempo libre, existe un creciente interés por aprovechar estos momentos al aire libre. Los aviones teledirigidos y los patinetes eléctricos son dos tendencias que acaparan cada día a más usuarios que prefieren el cielo abierto y las calles de las ciudades a las cuatro paredes y la pantalla del monitor

Cansados de encierros, de pasar horas delante del monitor del ordenador o de la televisión, no es de extrañar que cada vez más personas busquen alternativas ociosas que les saquen de la vivienda para sentir aire fresco en el rostro. De entre las muchas posibilidades que existen para disfrutar del exterior, dos de las que más practicantes atraen son los aviones teledirigidos y los patinetes eléctricos.

Los hay que después de pasar horas en una fábrica, en una oficina o en su propia vivienda, encuentra la libertad mirando al cielo y haciendo volar en él aviones en miniatura. También los hay que prefieren una diversión más física, en la que sean ellos los que sienten el movimiento, vivir la velocidad de forma diferente, pegados al suelo montados en el medio de locomoción de moda, el patinete eléctrico.

Aviones teledirigidos, un hobby para todos

Todos aquellos que practican este tipo de entretenimiento aseguran que les reporta un inmenso placer, que les relaja y sienten en buena medida que ellos mismos son los que vuelan al pilotar sus pequeños aviones. Es un hobby que se suele transmitir de padres a hijos, y que no tiene una edad límite para practicarlo, ya que no requiere esfuerzo físico alguno.

Son muchos los que sienten interés por los aviones teledirigidos, pero, erróneamente, piensan que es un tipo de ocio caro, cuando esto, en la actualidad, ya no es así. La variedad de modelos existentes en el mercado hace que sean accesibles a todo tipo de bolsillos.

Por otra parte, también se piensa que solo se trata de hacer volar estos aparatos, cuando en realidad este tipo de entretenimiento es mucho más complejo, tanto que no da opción al aburrimiento. El mundo de la aviación teledirigida también incluye reparaciones, mejoras, técnicas de pilotaje… Y, por supuesto, una muy extensa gama de posibilidades de elección en cuanto a modelos, tamaños, tipos de motor, de control…

Qué tener en cuenta a la hora de adquirir un avión teledirigido

Si se comienzan a dar los primeros pasos en este apasionante mundo del aeromodelismo de radiocontrol, cabe preguntarse cuál es el avión a elegir para que no resulte una decepción por falta de capacidad de control.

Por este motivo, las 3 principales características que debe cumplir un avión para iniciados es contar con un precio asequible para el equipo completo, ya que no es necesario realizar un gran desembolso si todavía no se sabe si esta afición va a gustar o no. Otra de las cualidades que debe poseer es estabilidad, al no tener experiencia de vuelo es mejor que garantice facilidad de planeo. En tercer lugar, no hay que decantarse por un avión rápido, evitando los acrobáticos o con turbina, pues aumentarán las posibilidades de accidentes y roturas.

El patinete eléctrico, la revolución en la movilidad y en el ocio en ciudad

Otro de los modelos de ocio al aire libre que está alcanzando una gran popularidad en los últimos tiempos es el que proporcionanpáginas wes especializadas como Mi Patinete donde se encuentran los más variados modelos de patinetes eléctricos. Un sistema de transporte que ha conquistado rápidamente las calles de las grandes ciudades, pues los beneficios que trae su uso no son pocos.

Con un patinete eléctrico, los clásicos atascos desaparecen, la contaminación tanto acústica cono atmosférica se reducen, los gastos asociados al transporte también, ya que no necesita gasolina ni gasoil para funcionar, no requiere pago en los aparcamientos…

Sin embargo, esto que en un principio fue un sistema para facilitar el transporte, un útil para los urbanitas, ahora se ha convertido en una herramienta para el ocio con una gran aceptación en cualquier rango de edad o condición.

Dónde elegir el patinete ideal

La demanda de patinetes eléctricos ha crecido en los últimos años de manera exponencial, el número de tiendas online especializadas en este producto, también. Por este motivo, es muy difícil para el usuario de internet y potencial comprador de este objeto elegir el lugar y el modelo apropiado.

Afortunadamente, existe la mencionada Mi Patinete, una web enfocada al análisis de deportes de ocio y aire libre que se ha especializado en ofrecer datos de interés sobre patinetes eléctricos, bicicletas, hoverboards, y un largo etcétera de objetos que combinan el transporte y la diversión. Esta web, en breve, junto a la amplia selección de útiles para el transporte y la movilidad urbana incluirá gadgets y aparatos para los deportes de nieve, demostrando su interés por proporcionar herramientas para el ocio en todo tipo de elementos.