En 2019 Reservations.com obtuvo varios premios y títulos

Para nadie es un secreto que la reconocida compañía de viajes en línea, Reservations.com, obtuvo varios premios y títulos en el mundo de los viajes como del turismo, esto es gracias a que la misma le ha devuelto al mundo de los viajes en línea con su innovadora plataforma digital, esta prestigiosa compañía logro ser fundada en el año 2014, desde entonces la misma ha llegado a surgir sin duda alguna como una plataforma digital líder en la industria de viajes en línea. Por: Nota de Prensa 09:58 AM / 15/01/2020 Lo cual además ha hecho que esta haya recibido una respuesta más que fenomenal de su creciente número de usuarios a nivel mundo, cabe señalar que la compañía en el 2019 logro ganar varios premios, títulos, e incluso reconocimientos por parte de algunos de los foros de viajes líderes en la industria de los viajes en línea, cosa que es muy beneficiosa para la propia compañía. El portavoz de Reservations.com al hablar un poco de la compañía como tal señalo lo siguiente, "Nos apasiona nuestra visión de proporcionar a todos los viajeros una planificación de viajes personalizada y redefinir la experiencia de reserva y de planificación de viajes para los viajeros de hoy en día mediante la prestación de servicios personalizados", este también dijo lo siguiente

ng="ES-AR">"Nuestro sitio web de fácil uso ofrece una visibilidad sin igual de los hoteles, incluyendo descripciones, información de precios y reseñas de más de 200.000 propiedades en todo el mundo",

sin embargo

también expresó la gratitud de la compañía al creciente número de usuarios

que posee a nivel

mundo, la cual como ya se sabe es gigantesca.

También es de gran importancia mencionar en este punto que Reservations.com fue nombrado hace muy poco tiempo en los premios "Deloitte 2019 Technology Fast 500 Awards", así que esta demás señalar que el Deloitte's 2019 Technology Fast 500 es un prestigioso como popular premio que logra por medio del mismo reconocer a las empresas de tecnología, como medios de comunicación, telecomunicaciones, ciencias de la vida y también a la tecnología energética de más rápido crecimiento en América del Norte, así que este gran reconocimiento para la compañía es algo muy positivo para la misma como para su futuro crecimiento.

Aunado a este tema también debemos mencionar que Mahesh Chaddah, el cual es el cofundador de Reservations.com fue aceptado hace poco en el Consejo de Tecnología de Forbes, además otro sorprendente logro de la empresa en el año 2019 fue sin duda alguna la incorporación de la Inc. 5000 en la lista de las compañías de más rápido crecimiento en América.

Otro de estos importantes logr para la compañía este en su victoria como ganador de bronce en la categoría 'Empresa del Año - Business to Consumer' en los Best in Biz Awards 2019. Best in Biz Awards, cabe señalar que en la actualidad este es el único programa de premios de negocios independiente juzgado por destacados editores como también por los mejores reporteros de publicaciones de primer nivel en América del Norte, pero a parte de ello, la propia empresa ha recibido la certificación 2019 Great Place to Work™ como varias otras distinciones y premios, esto sin mencionar aún que dicha plataforma internacional de reservas hoteleras ha ganado también el Premio al Mejor Equilibrio entre la Vida Profesional y la Vida Privada en los Premios al Mejor Lugar de Trabajo de 2019 por Comparable.

"Nos estamos convirtiendo en mucho más que una plataforma de reservas hoteleras en línea, y quiero felicitar a nuestro equipo de trabajo por haber logrado todos estos premios y reconocimientos", dijo Yatin Patel, Cofundador de Reservations.com, al hablar de estos premios. "Los viajes están en nuestro ADN y el 2019 fue un año de grandes logros para nosotros". Añadió. La plataforma digital ofrece varios grandes servicios como soporte telefónico 24/7, grandes ofertas, reservas fáciles como muy seguras, confirmación instantánea como varias otras increíbles características, la plataforma digital de reservas hoteleras online se ha convertido en una de las favoritas a nivel mundial como pueden darse cuenta, es por esta razón que a continuación les vamos a presentar los premios más recientes que posee hoy en día Reservations.com, para que ustedes tengan presente lo poderosa que esta compañía puede ser en la actualidad.