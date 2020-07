El videojuego The Sims tendrá un "reality show" con 100.000 dólares de premio

Los doce participantes competirán por crear los mejores personajes, viviendas e historias vitales, que serán valoradas por un panel de jueces.

Por: EFE 01:00 PM / 12/07/2020

La popular franquicia de videojuegos The Sims se lanzará a la televisión con su propio "reality show", en el que 12 concursantes competirán por crear los mejores personajes con un premio final de 100.000 dolares.



Electronic Arts ha ideado el formato, llamado The Sims Spark’d, que emitirá la cadena estadounidense TBS este verano y contará con los jugadores más destacados de este videojuego de simulación social que, desde su estreno en el año 2000, es uno de los más exitosos de la historia.



Los doce participantes competirán por crear los mejores personajes, viviendas e historias vitales, que serán valoradas por un panel de jueces, indicó el canal.

"Desde su inicio, 'The Sims' ha sido una experiencia innovadora que ha permitido a los jugadores crear y vivir virtualmente historias", aseguró la gerente de la franquicia, Lyndsay Pearson.





Esta idea introducirá a "The Sims" en el lucrativo mundo de los esports, siendo uno de los primeros videojuegos con una dinámica que no está basada en el deporte ni en la competición que forma parte de la disciplina.



A lo largo de dos décadas de existencia y de cuatro ediciones diferentes, "The Sims" es la franquicia de videojuegos para computador más vendida de la historia y una de las más exitosas en el resto de plataformas, con más de 200 millones de copias vendidas en el mundo.



Su última versión, The Sims 4, registró 10 millones de jugadores únicos en el primer trimestre del año, con 2,5 millones de nuevos usuarios durante el confinamiento por el coronavirus.



El juego carece de objetivos definidos y consiste en crear individuos virtuales, personalizar sus características físicas y personalidad para posteriormente decidir sobre su historia vital, cumplir sus deseos y cambiar su estado de ánimo.