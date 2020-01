El Éxito de los relojes inteligentes

En 2015, cuando Apple anunció su lanzamiento de Apple Watch Series 1, había dudas y críticas sobre los grandes medios de comunicación sobre la elección de Apple de ingresar a la industria de la tecnología portátil. Cuando el número de ventas no fue como se había predicho después de un par de meses del lanzamiento, los Apple Watches fueron vistos como fracasados porque no eran lo suficientemente potentes o de moda y "no eran para todos".

Sin embargo, comenzó a mostrar su potencial en 2017 y se convirtió no solo en el reloj inteligente más popular sino también en el reloj más popular del mundo. Muchos de los relojes inteligentes se adecuan al mundo deportivo ya que poseen diversas funcionalidades para registrar las actividades físicas como GPS y contador de pasos. Leo, fundador de Imperio Relojes nos comenta sobre ellos:

¿Qué valor crean los relojes inteligentes?

Para los consumidores:

· Ver la hora en la oscuridad. Sí, esto no ha sido un problema durante mucho tiempo desde que teníamos teléfonos celulares. Sin embargo, un reloj inteligente sigue siendo un reloj. Permite a las personas verificar la hora en la oscuridad sin ser demasiado molesto para los demás en comparación con los teléfonos.

· Seguimiento de actividad. Los relojes inteligentes tienen la capacidad total de sustituir las pulseras de fitness. Con la creciente conciencia del estilo de vida saludable, los relojes inteligentes conectan los datos personales a sus teléfonos inteligentes de manera más fluida en comparación con las pulseras originales. Además, en comparación con los teléfonos inteligentes, los dispositivos portátiles rastrean las actividades con mayor precisión.

· Notificaciones que crean adicción de las personas a sus teléfonos. Una vez que el reloj inteligente está conectado a un teléfono, las personas pueden recibir alertas cada vez que reciben una nueva llamada telefónica, mensaje o recordatorio. Esta característica ayuda a las personas a no perder nada de sus teléfonos.

· Haciendo llamadas telefónicas. Desde la adición de LTE a los relojes inteligentes, ahora son dispositivos independientes que se pueden usar aparte de los teléfonos celulares. Esto aumentó la flexibilidad de las personas que usan los dispositivos.

· Características más complicadas. Los relojes inteligentes también se pueden usar para realizar muchas otras actividades en comparación con las pulseras digitales, como la navegación, encontrar mi teléfono y pagos sin contacto, etc.

· Moda tecnológica. El uso de tecnologías portátiles podría mostrar la apertura de una persona a las nuevas tecnologías y crear una imagen conocedora de la tecnología.

Para los negocios:

· Datos personales adicionales y más precisos. Los dispositivos portátiles permiten que las empresas accedan a datos aún más personales con los dispositivos conectados a los consumidores.

· Crea lealtades a los sistemas operativos. Los relojes inteligentes, aunque podrían usarse como dispositivos independientes, son aún más potentes si se sincronizan con los teléfonos inteligentes. Tener sistemas operativos únicos en los relojes a cambio hace que los consumidores se queden con sus marcas o sistemas de teléfonos originales.

Ciertamente, Apple no es el único ganador en el mercado de los relojes inteligentes. Fueron pioneros, pero los otros también se están poniendo al día rápidamente. Desde el debut de Apple Watch, Fitbit, Xiaomi, Garmin, Samsung y Fossil también se han unido al mercado y están contribuyendo al 74% de la cuota de mercado total junto con Apple.

De los 6 grandes jugadores anteriores, Fitbit, Xiaomi y Garmin ya lideraban las ventas de rastreadores de estado físico en diferentes regiones antes de que Apple lanzara sus relojes. En 2017, los dos jugadores principales que representaban el 80% de las ventas totales en el mercado de los rastreadores de ejercicios, Fitbit y Xiaomi, tuvieron un gran impacto y tuvieron una caída en las ventas de sus rastreadores de ejercicios para el 18% en total. Sin embargo, es una buena señal que Versa, el reloj inteligente de Fitbit se estaba poniendo al día en la industria de los relojes inteligentes y aumentó su participación de mercado del 8% al 21% del segundo trimestre de 2017 al segundo trimestre de 2018. Estas compañías de tecnología portátil fueron lo suficientemente fuertes como para actualizar sus rastreadores de actividad a una versión completa de relojes inteligentes y están revelando su potencial para ponerse al día con el mercado.