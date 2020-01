El 5G que viene

Por: Nota de Prensa 11:33 AM / 09/01/2020 Es muy difícil saber que tecnologías serán disruptivas antes de que estas lleguen a nuestras vidas e impongan su hegemonía, pero parece que en el caso del 5G todos tenemos más que claro que su importancia en el corto y medio plazo será muy grande.

El concepto no es nuevo para casi nadie, ya que hace ya mucho tiempo que nos anunciaron su llegada, pero puede que algunos aún no tengan claro que puede ofrecernos el 5G, y que incluso recele de su llegada, ya que no ha tardado demasiado en situarse en el centro de algunas de las teorías conspirativas más perturbadoras.

¿Qué puede ofrecernos el 5G?

El 5 hace referencia a que es la quinta generación de comunicación y redes inalámbricas, por lo tanto, su anterior versión, que es la que todavía estamos utilizando, es la 4G.

Aunque las primeras redes comerciales 5G se lanzaron el 2019 se espera que su extensión sea exponencial durante el 2020, y permitirá navegar a los dispositivos móviles a 1.2 gigabits por segundo, por lo que esta vertiginosa velocidad será su principal característica, al menos de cara a los usuarios, además de permitir que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo.

Si el cambio de 3G a 4G ya supuso una diferencia muy notable, se espera que con la llegada del 5G podamos abrir una página web como si de cualquier otro archivo se tratase, es decir podremos cargar vídeos con los estándares de calidad visual más altos en un abrir y cerrar de ojos.

Por lo tanto, el 5G se postula como una de las alternativas más potentes a suceder a la fibra óptica como estándar a la hora de disponer de internet en casa. La altísima velocidad puede ayudar a consolidar servicios de streaming como PS Now o Xbox Game Pass, que con según que conexiones no termina de ir todo lo fino que debiera.

Para profesionales, inversores y traders también puede suponer una diferencia decisiva, ya para aquel que gusta de operar acciones una demora por culpa de una conexión defectuosa puede suponer abrir o cerrar una posición demasiado tarde, con la consecuente pérdida monetaria sin que haya fallado nuestro análisis del mercado, sino la tecnología.

La velocidad y la fiabilidad de nuestra conexión a internet es muy importante si queremos ver vía streaming una serie en Netflix, es de vital importancia si nos ganamos la vida operando en línea acciones, forex, criptomonedas…

¿Quiénes están a la cabeza de la tecnología 5G?

Obviamente el top debe encabezarlo Huawei, ya que aunque está encontrando más dificultades de las esperadas para colocar su revolucionaria tecnología, no deja de ser la pionera en dicho campo, y por lo tanto a día de hoy quién mejor la conoce. Además, según la empresa de noticias Xinhua, Huawei ha firmado casi 50 contratos para desarrollar el 5G en una treintena de países y para el verano del pasado año ya tenía el 15% de las patentes relacionadas con dicha tecnología, según la consultora alemana IPlytics.

En Estados Unidos tenemos a Qualcomm, fundamental en el desarrollo del primer ordenador que cuente con conectividad 5G, gracias a haber creado el primer módem del mundo con dicha tecnología.

En Europa la vanguardia del 5G lo marcan Nokia y Ericsson. Nokia ya no es el gigante que dominaba el mercado con sus celulares, pero sigue siendo fundamental en el desarrollo de redes de comunicaciones, y eso incluye las redes 5G. Y como no podía ser de otro modo es después de Huawei la segunda empresa del mundo con más patentes 5G.

De igual forma, los suecos de Ericsson también están impulsando el desarrollo del 5G mediante la creación de infraestructuras relacionadas con ella.

En Asia, más allá de Huawei, tenemos a Samsung. El gigantesco conglomerado tecnológico fundado en Corea del Sur, puede considerarse dentro de la vanguardia en investigación 5G, investigaciones en las cuales ya ha invertido casi una década. El Galaxy S10 5G fue desarrollado pensando en aprovechar al máximo las capacidades que la nueva generación nos puede ofrecer.

Aunque el futuro no está escrito en piedra, no hay duda de que arrancar en esta carrera tecnológica en las posiciones de cabeza será de gran ayuda a la hora de sacarle el máximo provecho en el futuro.