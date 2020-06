Documentos necesarios para entrar en EE. UU

Cuando llegue el momento de realizar tu viaje tengas realmente todos los papeles necesarios vigentes y en orden, es por eso que nosotros queremos ayudarles presentándoles por medio de este post los documentos necesarios para entrar a los Estados Unidos.

Por: Nota de Prensa 05:32 AM / 09/06/2020

Si tienes pensando visitar los Estados Unidos en un futuro cercano, es de vital importancia que desde ya sepas que documentos necesitaras para poder entrar a dicho país, para que así cuando llegue el momento de realizar tu viaje tengas realmente todos los papeles necesarios vigentes y en orden, es por eso que nosotros queremos ayudarles presentándoles por medio de este post los documentos necesarios para entrar a los Estados Unidos, sin más que acotar comencemos de lleno con el tema en cuestión.

No cabe duda alguna que los Estados Unidos es una país netamente fascinante con paisajes hermosos, un clima muy agradable, buena comida y un sinfín de lugares turísticos como no turísticos que sí o sí valen la pena visitar, por ende cualquier persona desea hoy en día tener la oportunidad de hacer turismo en dicho país por algunos días, pero para ello todos debemos tener muy en cuenta primero que para poder entrar de forma legal a esta país hay que tener ciertos documentos en orden, tales como los que les vamos a mencionar a lo largo de este post.

Cabe señalar que según tu nacionalidad o la duración de tu viaje o incluso dependiendo del motivo por el cual quieres viajar hacia los Estados Unidos, vaz o no a necesitar un tipo de visado, por ejemplo los venezolanos para ingresar a los Estado Unidos necesitamos expedir primero un visado determinado, además hay que tener desde antes del viaje tanto un billete de ida como uno de vuelta, de lo contrario no podemos ingresar al país, ya que recuerden que muchas personas cuando compran solo el billete de ida es porque tiene pensado quedarse por un tiempo indefinido en el país en cuestión y como es de saber esto no está permitido.

De igual forma será necesario utilizar el Sistema Electrónico para Autorización de Viaje ESTA EEUU el cual es un tipo de visado que te permitirá entrar por 90 días a los Estados Unidos como turista, también tendrás que tener tu pasaporte como mínimo con 6 meses de vigencia para poder ingresar a USA y tu cédula de identidad también vigente.

También será necesario contar con un buen seguro de viaje, recuerden que en los Estados Unidos la asistencia sanitaria es realmente de calidad pero es muy costosa, por ende será sí o sí muy necesario hacerse de este tipo de seguro antes del viaje, e incluso este seguro es de vital importancia ya que la agencia aseguradora tendrá que responderte por si a tu equipaje le pasa algo, además necesitaras una tarjeta de crédito, ya que en dicho país podrás pagar en casi todos los lugares con ella, lo que significa que no será necesario cambiar tanta plata en efectivo en las casas de cambio, recuerden que deben ir vacunados, por ende llevar constancia de sus vacunas, su permiso de conducir si en su viaje desean alquilar un coche, como también un registro de viajero y el formulario I-94.

Si tienes todos estos documentos al día créenos que podrán ingresar a los Estados Unidos cuando ustedes gusten, para así poder conocer plenamente gran parte del país, su gente, sus culturas, tradiciones como su propia gastronomía, entre otras cosas.