Djokovic se asegura el número 1 del mundo hasta final de 2020

Por: Nota de Prensa 10:50 AM / 19/11/2020

Novak Djokovic acabará este año 2020 como el mejor tenista del circuito, y, con este logro, pone más caliente que nunca la batalla por ser el mejor tenista de la historia.

El serbio ha alcanzado el número uno mundial de la ATP en distintas ocasiones y ha ganado muchos de los trofeos más importantes del tenis mundial.

Con un machacador brazo derecho y su gran revés a dos manos, Djokovic sigue dando guerra a sus 33 años y continúa con hambre de victoria.

Djokovic vence a Coric en los octavos de la final

Djokovic venció a Krajinovic por 7-6 (8/6), 6-3 en el partido disputado el 27 de octubre durante la primera ronda del torneo de Viena. Victoria que le dio pase directo a los octavos de final, que jugó contra Coric.

El partido celebrado el pasado 28 de octubre en el Erste Bank Open no fue nada fácil para el campeón de la ATP de Viena , quien subió de nivel tras enfrentarse contra un fuertísimo Borna Coric por 7-6 (11) 6-3.

Además de alcanzar el pase a los cuartos de final, el serbio se aseguró de acabar la temporada como número uno por sexta vez, igualando al estadounidense Pete Sampras, el ídolo de su infancia.

Djokovic necesitó 2 horas y 8 minutos para hacerse con la victoria

El partido estuvo muy reñido durante el primer set, pero finalmente Novak salvó cuatro puntos en el set de desempate, lo que le hizo empezar con ventaja el segundo set.

Con ese impulso, el serbio se preparaba para la segunda parte, en la que aumentó su agresividad y elevó su nivel.

Rompió el saque de su oponente dos veces y salvó tres break points, dejando al vigésimo cuarto del mundo fuera de juego por tercera vez y saliendo victorioso de la pista.

El partido fue muy cansado, reñido y desafiante. Los dos lo dieron todo en la pista dura.

Al terminar el partido, Djokovic afirmó durante una entrevista virtual que Borna Coric tiene un estilo similar al suyo y que durante el primer set le costó mucho devolverle el servicio. También reconoció que se encontraba satisfecho de haber podido jugar su mejor tenis en el momento adecuado.

Lamentablemente, no pudo alcanzar la victoria en su último partido de cuartos de final celebrado el pasado 30 de octubre frente al italiano Lorenzo Sonego y el número uno cayó por un 6-2 y 6-1. No obstante, el serbio no se desanima, lo que dejó bien claro en sus declaraciones tras el partido: “Sigo adelante y no tengo ningún problema con el resultado. Miro al siguiente capítulo”.

La rivalidad entre Federer, Nadal y Djokovic

La rivalidad y la lucha por ser el mejor del mundo era un duelo entre Nadal y Federer, hasta que llegó Djokovic con ansia de victoria y se metió en esta carrera. En los últimos años hemos sido testigos de esta lucha de los tres tenistas por ser el mejor del mundo.

Roger Federer tiene un total de 20 Grand Slams (6 Australia / 1 Roland Garros / 8 Wimbledon / 5 US Open), seguido por Rafael Nadal que también cuenta con 20 desde el pasado mes de octubre (1 Australia / 13 Roland Garros / 2 Wimbledon / 4 US Open) y quedando por detrás el serbio Novak Djokovic con 17 (8 Australia / 1 Roland Garros / 5 Wimbledon / 3 US Open).

La decimotercera corona de Nadal en Roland Garros fue suya hace tan solo unas semanas, cuando debutó contra Djokovic. El español salió victorioso (6-0, 6-2 y 7-5) tras 2 horas y 41 minutos consiguió igualar a Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam.

Si hablamos del suizo, este se recupera de una operación en la rodilla derecha a la que se sometió en febrero de este mismo año y que le produjo graves molestias. Esto le dejó fuera de las competiciones y no participó en Roland Garros, pero declara que nota mejoría y como va evolucionando cada semana.

Por su parte, esta es la sexta vez (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 y ahora 2020) que Novak se corona como el número 1 y deja atrás al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer que lo han hecho en cinco ocasiones.

Por primera vez alguien iguala a Sampras, quien se mantuvo en el pico del ranking consecutivamente de 1993 a 1998.