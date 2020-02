"Día Sin Mujeres": llamado a inédito paro nacional cobra fuerza en México

Amlo dijo que respetará el paro y aseguró que no habrá represalias para las funcionarias que se sumen. Sería el primero protagonizado solo por mujeres en la historia de ese país.

Por: Reuters 03:07 PM / 21/02/2020

El llamado a un inédito paro nacional de mujeres en México para protestar contra la creciente ola de feminicidios en el país ganaba terreno este viernes 21-F, en medio de las criticas al presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) por atribuir el fenómeno criminal al “neoliberalismo” de sus antecesores.

La convocatoria para el 9 de marzo, que comenzó a circular esta semana en redes sociales bajo el lema Un Día Sin Mujeres y que ninguna organización conocida se ha atribuido públicamente, se produce tras la indignación por recientes casos de cruentos feminicios, como el de una niña de siete años y el de una mujer desollada por su pareja.

López Obrador dijo el viernes que respetará el paro y aseguró que no habrá represalias para las funcionarias que se sumen, asegurando que en el país hay libertades plenas, pero no la apoyó abiertamente y pidió a las mujeres estar atentas a las razones detrás de la convocatoria “para no dejarse manipular”.

“(Hay que) tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita, es muy dada a la manipulación, promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas”, añadió.

De concretarse la acción, impulsada en redes con las etiquetas #UnDiaSinMujeres, #ParoNacionalDeMujeres y #UnDiaSinNosotras, sería el primer paro nacional protagonizado solo por mujeres en la historia de México.

“Ni una mujer en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades ni comprando”, reza la convocatoria sobre el fondo morado, color usado contra la violencia de género.

En contraste con la postura del presidente, su secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, expresó su abierto respaldo a la huelga. “Solidaria como mujer y a título personal me sumo al #ParoNacional del 9 de marzo #UnDiaSinMujeres”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, la esposa de López Obrador avaló primero en Facebook al #DiaSinMujeres, pero en Instagram respaldó después otro movimiento contra los feminicidios bautizado #UnDiaMasConNosotras que rechaza el paro nacional pero apoya al presidente.

Representantes de fuerzas políticas opositoras han respaldado la protesta a la que se han ido sumando escuelas, universidades así como otras entidades educativas.