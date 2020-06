Descubren que medicinas contra hepatitis C impiden duplicidad del coronavirus

La investigación, divulgada este jueves 25 de junio, evaluó los antivirales sofosbuvir y daclatasvir, siendo este último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus.

Por: EFE 10:05 PM / 25/06/2020

Medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la duplicidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica.







La investigación, divulgada este jueves 25 de junio, evaluó los antivirales sofosbuvir y daclatasvir, siendo este último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus.







"Los experimentos identificaron especialmente el potencial del daclatasvir antiviral, que actuó contra el virus en tres líneas celulares diferentes investigadas, además de reducir la producción de sustancias inflamatorias asociadas con casos graves de COVID-19", señala el informe.







El trabajo fue dirigido por el Centro para el Desarrollo Tecnológico en Salud de la Fiocruz que dio a conocer el hallazgo en el sitio web preimpreso bioRxiv.







En las pruebas con la covid-19 el daclatasvir interrumipió la síntesis de material genético viral, lo que condujo al bloqueo de la duplicidad del virus.







De esta manera, evitó la producción de partículas virales infecciosas en tres líneas celulares, incluidas las células pulmonares humanas.







En las células de defensa infectadas, el fármaco también redujo la producción de sustancias inflamatorias, que están asociadas con la hiperinflamación observada en casos graves de coronavirus.







De acuerdo con los investigadores, la acción de daclatasvir sobre el nuevo coronavirus fue más potente que la de sofosbuvir, ya que este último inhibió la duplicidad viral en las líneas celulares de hígado y pulmón humano, pero no tuvo efecto durante la infección en células Vero, derivadas del riñón de mono, ampliamente utilizado en estudios de virología.







Los ensayos también compararon la acción con los efectos de otras drogas y señalaron que el daclastavir fue de 1,1 a 4 veces más eficiente que la cloroquina y que la combinación de lopinavir y ritonavir, medicamentos sujetos a ensayos clínicos para el tratamiento de la COVID-19.







El daclatasvir también demostró ser más eficiente que la ribavirina, un antiviral de amplio espectro utilizado en casos hepatitis.







De acuerdo con Thiago Moreno, líder de la investigación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el reposicionamiento de medicamentos como la forma más rápida de identificar candidatos para el tratamiento con COVID-19.







"Teniendo en cuenta que los antivirales de acción directa contra el virus de la hepatitis C se encuentran entre los más seguros, nuestros resultados indican que estos medicamentos, especialmente el daclastavir, son candidatos para la terapia, con el potencial de incorporarse de inmediato en los ensayos clínicos", aseguró.







Los científicos advirtieron sobre los riesgos de la automedicación, enfatizando que las pruebas en pacientes son esenciales para evaluar la efectividad de las terapias y que todas las personas con casos sospechosos o confirmados del coronavirus deben buscar atención médica para obtener orientación sobre la terapia adecuada.