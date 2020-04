Descubre la importancia de un buen soporte IT

Este tipo de servicios tiene un gran alcance en la resolución de problemas informáticos.

Por: Nota de Prensa 04:00 AM / 02/04/2020

La tecnología se encuentra presente cada vez más en las empresas, es por esto que muchos corporativos optan hoy en día por constituir un departamento de informática, o en su defecto eligen contratar un soporte IT externo, cuyos servidores han venido desarrollando soluciones muy modernas para atender óptimamente a quienes lo requieran.

Por ejemplo, la compañía HTL Support se dedica a brindar este servicio de manera especializada, abarcando la oferta entre soporte de TI y servicios de consultoría de IT para clientes pertenecientes al sector de servicios financieros. Su asistencia se dispone para una escala mundial de clientes de todas las industrias.

Esta corporación cuenta con un mecanismo de atención cercano y constante a través de su programa “tu chico IT”, que consta de un profesional en la materia liderando el Techplan del cliente. Luego de que se determine el plan adecuado y preciso para el cliente según sus necesidades, HTL decide cuál de sus ingenieros es el más calificado para atender el problema de la compañía de manera personal, así él podrá asistir de forma regular o estar disponible mediante llamadas telefónicas cuando sea requerido.

Es así como cualquier empresa puede obtener un servicio IT y asesoramiento adecuado ante algún problema que le pueda surgir dentro de esta materia.

Sea cual sea, contar con una compañía de soporte de TI como HTL Support es imprescindible en el nuevo mundo tecnológico.

Las soluciones ofrecidas

Este tipo de servicios tiene un gran alcance en la resolución de problemas informáticos. El servicio gestionado de IT y la consultoría acerca del tema no son los únicos puntos a tratar por servidores como HTL, también tienen la capacidad en instalación y configuración IT, el equipamiento, apoyo en la continuidad del servicio, cableado de voz y datos, la licencia de IT, las auditorías de hardware, soporte en Microsoft y en Cisco.

En cuanto a soluciones de internet, también hay opciones como el auxilio en conexiones, soluciones de ciberseguridad, nombres de dominio y DNS, seguridad de internet, seguridad de correo electrónico, filtrado de spam, puntos de acceso wi-fi, intercambio hospedado y alojamientos de páginas web.

El diseño web es otra de las labores realizadas con éxito por parte de estos equipos, incluyendo distintas plataformas, como por ejemplo Wordpress.

La labor de un buen soporte IT

Cuando una empresa se convierte en potencial cliente de un servicio IT por presentar un problema, por naturaleza se avoca a buscar una solución con la mayor rapidez, evitando que se genere un daño superior. Por lo tanto, según los expertos, un servicio de soporte IT que promueva la calidad, se caracteriza por dar una respuesta rápida bajo sus mecanismos de control.

Y del mismo modo que proporciona inmediatez en la respuesta, también debe ejecutar su trabajo de manera rápida y eficaz para disminuir la posible pérdida en el tiempo de producción de la compañía durante la falta del dispositivo o sistema en cuestión y así poder regresar a su rutina normal lo más pronto posible.

Específicamente, un servicio de soporte IT debe cumplir con una capacidad de inmediatez, análisis y propuesta en las soluciones, así como también un sistema que permita prevenir fallas o problemas en el futuro. Además, es importante la actualización de los equipos para que se mantengan siempre en el formato vigente y con el rendimiento máximo, y por si fuera poco, es propicio el asesoramiento especializado a cada empleado que manipule o maneje la unidad reparada para que sepa sus funciones, mecanismos y evite conducir a un nuevo fallo.

Tipos de soporte IT

Hay dos maneras de recibir el soporte IT cuando es requerido. Por un lado, el método más común es mediante la asistencia presencial. Consta del acercamiento físico del técnico al lugar en el que se halla el hardware o software que posee el problema para que revise y repare el daño.

Sin embargo, la tecnología ha hecho posible que desde la distancia también puedan tratarse tales fallas. Mediante el internet, la línea telefónica u otro contacto es posible que un empleado pueda resolver el problema mientras sigue las indicaciones y recomendaciones del experto. Este método se ha vuelto bastante efectivo debido a la rapidez con la que se puede trabajar y lo fácil si el dilema no es complejo.