Desarrollan software en Colombia que reduce tiempo de diagnóstico de Covid-19

El software disminuye "la exposición del personal médico" y ayuda a combatir la "restricción en términos de disponibilidad de pruebas masivas".

Por: EFE 03:18 PM / 03/04/2020

La compañía Imexhs puso a disposición de la comunidad médica de Colombia soluciones radiológicas para que el diagnóstico presuntivo del Covid-19 esté listo en 20 minutos y no en 48 horas, informaron este viernes 3 de abril fuentes empresariales.



"A través de nuestro software de radiología Aquila RIS y el software de almacenamiento Hiruko PACS, los radiólogos pueden ver exámenes TAC y rayos X para hacer diagnósticos presuntivos, detección de complicaciones y sobre todo categorización de casos graves de manera local o remota", dijo el doctor Germán Arango Bonnet, presidente ejecutivo y neurorradiólogo de Imexhs.



Agregó que con este software se disminuye "la exposición del personal médico" y se ayuda a combatir la "restricción en términos de disponibilidad de pruebas masivas, lo que genera una situación de riesgo ya que personas asintomáticas pueden estar contagiando a otras personas y por ende multiplicando a gran escala el número de infectados".



Arango manifestó además que, teniendo en cuenta que el número de casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 crece en el país en la fase actual, de propagación, la tasa de consumo de imágenes diagnósticas también aumentará.



En ese sentido, Imexhs, fundada en Bogotá en 2012, señaló que esta semana hizo pruebas con cuatro entidades de salud del país para evaluar un nuevo algoritmo de inteligencia artificial aplicado para diagnosticar el Covid-19.



Esta firma, que ha recibido inversiones por más de 15 millones de dólares por parte de empresarios australianos, exporta soluciones tecnológicas a más de 15 países de Europa, Latinoamérica y Oceanía.



"Imexhs es un ejemplo del tipo de inversión de eficiencia que buscamos para Colombia. En su caso en particular, beneficia a la salud de los colombianos y exporta soluciones médicas al mundo", dijo la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.



Agregó: "Celebramos su apoyo y compromiso en la actual coyuntura, en la que la solidaridad y el compromiso de todos es esencial para salir adelante".



Entre tanto, el director ejecutivo de la agencia de promoción Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, valoró el aporte de este tipo de proyectos a la industria local y al sector de salud durante la crisis generada por el Covid-19, del que ya hay 1.161 casos confirmados y por el que han fallecido 19 personas en Colombia.



"Empresas como Imexhs, con estándares internacionales de calidad en el desarrollo de productos y servicios, permiten que en la ciudad y el país se lleven a cabo procesos de transferencia de conocimiento que impactan positivamente a las empresas locales", aseguró.