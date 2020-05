Curiosidades sobre el judaísmo

Vamos a presentar algunas curiosidades muy interesantes sobre el judaísmo, las cuales muy probablemente tú no conocías antes de leer este artículo.

Por: Nota de prensa 05:24 AM / 29/05/2020

Si quieres saber más sobre el judaísmo, has llegado al sitio indicado, ya que por medio de este post te vamos a presentar algunas curiosidades muy interesantes sobre el judaísmo, las cuales muy probablemente tú no conocías antes de leer este artículo, sin más que acotar comencemos de lleno con este interesante tema.

1. El Judaísmo tiene varias sectas diferentes

Quizás muchos de ustedes no lo sabían pero hay tres blancas principales dentro del Judaísmo, las cuales son, judíos reformistas, judíos conservadores y judíos ortodoxos, pero sin embargo además de estas, también hay otras confesiones del judaísmo más pequeñas, en este punto es importante explicarles que cada una tienen sus propias costumbres como sus prácticas únicas, todas ellas siguen lo que entienden e interpretan como la versión real como autentica del judaísmo, pero de igual forma la base de su creencias siempre son las mismas, ya que todas estas "sectas" comparten el mismo origen.

2. Los Judíos no celebran la navidad

Para explicar este punto es de vital importancia comenzar señalando que la navidad es sin duda alguna una de las mayores celebraciones de la religión católica, pues en ella se conmemora el nacimiento de Jesucristo, el cual como todos saben es el hijo de Dios, esto es debido a que existe la ferviente convicción de que Cristo nació la noche del 24 de diciembre, pero sin embargo no todas las personas siguen esta tradición, ya que es una festividad totalmente cristiana, una muestra de ello está en los judíos.

Los cuales creen que Jesucristo no es el hijo de Dios, ellos piensa más bien que Jesús no es más que un profeta enviado por Dios, por lo cual ellos más bien siguen aguardando la venida del mesías, así que por esta razón ellos no celebran navidad, pero si celebran Hanuka, la cual es una celebración muy importante para ellos, dicha celebración este año es del jueves 10 de diciembre hasta el viernes 18 de diciembre, así que si quieres darle un obsequió en estas fechas sera genial, por ende entra en este enlace www.jewish.shop para que sepas que detalles resultaran prefectos para ellos.

3. El Sabbat es el día sagrado judío

Como es de saber para los cristianos el día domingo es un día sagrado, pero para los judíos el día sagrado es el viernes, el viernes es el día sagrado del islam y el Sabbat, el cual es un día netamente sagrado de la fe judía, en este día los judíos descansan, pero además es un día para orar, por ende, deben encender velas, tomar la cena y beber vino, así como también despedirse del Sabbat.

4. La Torá es el libro sagrado del judaísmo

Estamos más que seguros que muchos de ustedes no sabían aún que la Torá suele referirse a los primeros 5 libros de los 24 libros del Tanaj, estos poseen las leyes que recibió Moisés de Dios, cabe señalar que tanto la Biblia como el Corán comparten un sinfín de similitudes con la Torá.

5. El judaísmo es una de las 3 religiones abrahámicas

El judaísmo es hoy en día la más antigua de las tres religiones abrahámicas, en este caso las otras dos son el cristianismo y el islam, con las cuales comparte origen.

6. El Monte del Templo es el lugar más sagrado para los judíos

En este punto es importante que entiendan que el Monte del Templo suele ser sin duda alguna un lugar considerado netamente sagrado por los judíos, ya que ellos creen que Dios se manifestó allí más que en otros sitios, así que cuando rezan, ellos se colocan hacia el Monte del Templo.

7. El Bar Mitzvah es el rito de paso a la vida adulta

Cabe señalar que el Bar Mitzvah es para chicos, muestras que el Bar Mitzvah para chicas, está en sí resulta ser una tradición importante del judaísmo.

En el Talmud se menciona y remarca con autoridad la edad en la que un niño o niña se convierten en responsables de sus acciones como hombre o en su defecto como mujer, por ende, antes del Bar Mitzvah, la responsabilidad de las acciones de los niños recae directamente sobre sus padres.