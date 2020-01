Cuidados que debes de tener con la planta Lirio de la Paz

No cabe duda alguna que el Lirio de la Paz es una planta normalmente de interiores, la cual además se utiliza mucho hoy en día para decorar los espacios de un hogar gracias a su gran belleza, cabe señalar desde ahora mismo que esta es una planta que florece todo el año, por ende, es que muchas personas poseen este tipo de plantas en su hogar, esto sin mencionar que es capaz de purificar el ambiente de forma rápida.

Esta es una de las razones por las cuales cada uno de nosotros debe contar con dicha planta en su vivienda, así que si aún no posees una de ellas te invitamos a comprar lirio de la paz lo antes posibles, para que mientras decoras tu hogar con ellas al mismo tiempo de hagas de sus grandes beneficios, en este post también es importante señalar que la planta Lirio de la Paz, también es normalmente conocida en muchos países como flor de la paz, además esta misma resulta ser una planta nativa tanto de México como de Malasia, como ya lo mencionamos anteriormente es una planta que sin falta alguna florece todo el año, pero lo mejor de todo es que son muy fáciles de cuidar, lo que claramente la convierte en una elección perfecta para decorar cualquier espacio de tu hogar.

Esta misma planta es ideal para decorar espacios pequeños, así que tu fácilmente puedes llegar a utilizarla como centro de mesa en tu sala, o si lo deseas puedes colocarla en un rincón de tu cocina, en el baño o incluso en tu despacho, la planta lirio de la paz, puede hasta sobrevivir con poca luz, así que tu podrás colocarla en el lugar de tu hogar donde más te guste, no importa si este no cuenta con luz solar, pero es de suma importancia mencionar que esta no es apta ni para niños ni para mascotas, ya que pueden llegar a causar malestar estomacal al ser ingeridas, así que hay que tener siempre esto en cuenta, a la hora de decorar nuestros espacios con ellas.

Cuidados que se deben tener con la planta Lirio de la Paz

Si bien es cierto que esta planta no necesita de mucha luz para llegar a sobrevivir, esta suele verse más hermosa como llena de vida cuando la tienen en ambientes con abundante luz indirecta.

También es de vital importancia regarla una vez a la semana, no más ni menos, pues ten en cuenta siempre que para la planta Lirio de la Paz la falta de riego es igual de perjudicial como el exceso de agua, así que antes de regarla debes tocar la tierra y asegurarte que está ya está seca para poder volver a regarla.

Sera necesario que la pulverices una vez por semana, de esta forma podrás aumentar los niveles de humedad y así hacer feliz a la planta.

Debes saber que una vez que las raíces de la planta comiencen a asomarse por debajo de la maceta donde la tienes actualmente, tu tendrás que trasplantarla a una maceta de mayor tamaño.

La temperatura ideal para tener dicha planta es de aproximadamente 24 grados, pues esta no soporta condiciones de frío, pero tampoco de calor intenso.

La planta Lirio de la Paz es muy sensible tanto al frío como al calor, pero también a las corrientes fuertes de aire, así que lo más recomendable es que evites dejarla expuesta al aire libre.